Voluntariado Banreservas homenajea a las madres con emotiva celebración en Santo Domingo y Santiago

Bartolo García

Santo Domingo. – En ocasión de la celebración del Día de las Madres, el Voluntariado Banreservas llevó a cabo el evento “Donde nace el amor”, una actividad especial realizada de manera simultánea en Santo Domingo y Santiago para reconocer y homenajear a las colaboradoras madres de la institución financiera.

La jornada estuvo encabezada por la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, quien resaltó el profundo significado de la maternidad y el papel fundamental que desempeñan las madres en la formación de valores, la protección de la familia y el desarrollo de la sociedad.

Durante sus palabras, Quijano de Aguilera expresó que “ser madre representa una experiencia de amor incondicional, entrega, guía, protección y sacrificio”, agradeciendo además la participación de todas las asistentes en una fecha tan significativa para las familias dominicanas.

Presidente de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera junto a la doctor Carmen Quijano, presidenta del Voluntaria Banreservas.

La presidenta del Voluntariado también compartió aspectos históricos sobre la celebración del Día de las Madres y explicó el simbolismo de los claveles utilizados tradicionalmente en esta conmemoración, indicando que el clavel blanco representa a las madres fallecidas y el rojo a las madres que aún viven.

Ana Castaño, Magalis Berigüete, Ramona Padilla, Catalina Reyes y Arelis Ortiz

La actividad se desarrolló en un ambiente de confraternidad en los clubes Banreservas de Santo Domingo y Santiago, donde las participantes disfrutaron de conferencias orientadas a reflexionar sobre los múltiples roles que desempeñan las mujeres en la actualidad. En el encuentro estuvo presente el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, acompañado de familiares.

Lidiana Morel, Altagracia De León Medina, Ana Matilde Cuello, Fidelia Rodríguez y Zoila Valdez

Como parte de la programación, las colaboradoras participaron en charlas impartidas por Marlina Gómez en Santo Domingo y Orquídea Cruz en Santiago, quienes abordaron temas relacionados con la maternidad, el bienestar emocional, el liderazgo femenino y la importancia del equilibrio entre la vida personal y profesional.

Ana Vasquez Reyes, Daisy Mercedes Fabian, Yudelka Martes y Jenny Hilario

La celebración concluyó con presentaciones artísticas que llenaron de alegría la jornada. En Santo Domingo, la música estuvo a cargo de Martín Franco y su orquesta, mientras que en Santiago la animación musical fue encabezada por Samuel González, cerrando así una actividad dedicada a reconocer el amor, la dedicación y el compromiso de las madres que forman parte de la familia Banreservas.

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