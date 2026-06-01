Banco Popular impulsa la cultura en Santiago con apoyo a la exposición “Miguel Ángel Vivo”

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – El Banco Popular Dominicano reafirmó su compromiso con el desarrollo cultural del país al participar como auspiciador de la exposición inmersiva “Miguel Ángel Vivo”, una propuesta educativa y artística organizada por la Alcaldía de Santiago y el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

La iniciativa busca acercar al público la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti, uno de los artistas más influyentes de la historia, mediante una experiencia innovadora que combina tecnología, educación y arte en un formato accesible para todas las edades.

La exposición integra proyecciones digitales, recursos audiovisuales y experiencias visuales inmersivas, permitiendo a los visitantes interactuar con algunas de las creaciones más emblemáticas del Renacimiento, entre ellas “El David”, “El Moisés” y los famosos frescos de la Capilla Sixtina.

Muestra del Moisés del artista Miguel Ángel Buonarroti.

Con este respaldo, el Banco Popular fortalece su apoyo a proyectos que fomentan el aprendizaje, la creatividad y la apreciación cultural, promoviendo espacios que contribuyen al crecimiento educativo y artístico de las comunidades dominicanas.

La muestra, que ha recorrido importantes escenarios internacionales, llega a Santiago como parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a experiencias culturales de alto nivel y enriquecer la oferta artística de la Ciudad Corazón, cada vez más posicionada como un referente cultural del país.

Asimismo, la entidad financiera destacó que esta colaboración forma parte de su visión de impulsar iniciativas que generen reflexión, conocimiento y acercamiento al arte universal, especialmente entre las nuevas generaciones, aprovechando herramientas tecnológicas que hacen más atractiva la experiencia cultural.

De izquierda a derecha, Ingrid González De Rodríguez, Iván Hernández, Laura Partal Hued y Sonia Guzmán, visitan exposición.

El acto inaugural estuvo encabezado por el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y la directora del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, Melany Rodríguez, mientras que en representación del Banco Popular participó Laura Partal, gerente de división de Relaciones Corporativas y Banca Responsable Zona Norte. La exposición “Miguel Ángel Vivo” permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de julio en Santiago de los Caballeros.

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