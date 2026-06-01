APAP y ADN darán continuidad al proyecto intersecciones accesibles con inversión de RD$156 millones

Santo Domingo, R.D. – Con una inversión de 156 millones de pesos, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), anunció la continuidad del proyecto de Intersecciones Accesibles, para completar un total de 65 esquinas de alto tránsito intervenidas en el Gran Santo Domingo.

La nueva etapa del proyecto ampliará el circuito iniciado en 2023 con la incorporación de 43 nuevas esquinas accesibles, integrándose a los 22 espacios readecuados.

Las intersecciones incorporan semáforos peatonales, aceras podotáctiles, rampas, señalización especial, esquinas protegidas, reductores de velocidad, sellado de registros, así como la reparación de aceras y contenes.

“Cada intersección representa una mejora concreta en la movilidad digna, la seguridad y la autonomía de las personas, reduciendo barreras y ampliando oportunidades”, resaltó Lawrence Hazoury, presidente de la Junta de Directores de APAP al anunciar la continuidad del proyecto.

De su lado, Carolina Mejía valoró la alianza público-privada como una vía para avanzar hacia una ciudad más accesible.

“Este proyecto se ha convertido en un referente de accesibilidad urbana, y en una evidencia tangible del valor de las alianzas público-privadas en el proceso de transformación de nuestras ciudades. Estas intervenciones fortalecen nuestro compromiso con el avance hacia un Santo Domingo más inclusivo”, sostuvo la alcaldesa del Distrito Nacional.