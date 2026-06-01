ETED anuncia mantenimientos en líneas de transmisión y reporta interrupciones programadas en varias provincias

Bartolo García

Santo Domingo. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que realizará trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en distintas líneas de transmisión del país entre el 1 y el 3 de junio de 2026, con el objetivo de fortalecer la estabilidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico nacional.

Para el lunes 1 de junio, las brigadas continuarán los trabajos en la línea de transmisión 69 kV Boca Chica–SPM (Cementos), que permitirán la reconexión de la subestación Destilería Brugal. Estas labores afectarán temporalmente las comunidades de Guavaberry y Cayacoa, en San Pedro de Macorís, así como varias empresas de la zona.

El martes 2 de junio se desarrollarán jornadas de reemplazo de estructuras deterioradas en las líneas 69 kV Km 15 de Azua–Sabana Yegua, 69 kV Bonao 2–Hatillo y 69 kV Hato Mayor 2–SPM, provocando interrupciones temporales del servicio en comunidades de Azua, Monseñor Nouel y San Pedro de Macorís, además de afectar operaciones de algunas empresas industriales y mineras.

Entre las localidades impactadas se encuentran Villarpando, La Cumbre, Rancho Arriba, Maimón, Bella Vista, Puerto Rico, Los Coquitos, El Copey y otros sectores de Monseñor Nouel. Asimismo, en San Pedro de Macorís se verán afectados barrios como Pueblo Nuevo, Villa Progreso, Los Jardines, Los Maestros, Santa Ana y Villa Real, entre otros.

Para el miércoles 3 de junio, la ETED ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en la línea 69 kV Canabacoa–Playa Dorada, lo que ocasionará interrupciones temporales en comunidades de Puerto Plata como Pedro García, La Cumbre, Sonador y Playa Dorada. También se verán impactados sectores de Santiago, incluyendo Tamboril, Canca La Piedra, Canca Arriba y zonas cercanas a la Carretera Turística.

La empresa explicó que estos trabajos requieren la salida temporal de algunos circuitos de Edenorte para garantizar la seguridad de las brigadas y la correcta ejecución de las labores. Además, varias empresas de la región Norte también experimentarán interrupciones programadas durante el desarrollo de los mantenimientos.

La ETED agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estas acciones son fundamentales para reducir riesgos de averías, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura eléctrica nacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo energético sostenible y la modernización del sistema de transmisión de República Dominicana.

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