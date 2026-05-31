Colombia se encamina a una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El preconteo electoral coloca a ambos candidatos como finalistas de una contienda marcada por la alta participación ciudadana, denuncias de irregularidades y cuestionamientos a los resultados preliminares

Bogotá, Colombia. – Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Colombia perfilan una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes obtuvieron las dos mayores votaciones de la jornada electoral celebrada este domingo, según los datos divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con el preconteo, Abelardo de la Espriella alcanzó el 43.74 % de los votos, equivalentes a más de 10.3 millones de sufragios, mientras que Iván Cepeda obtuvo el 40.90 %, con cerca de 9.7 millones de votos. Ninguno de los aspirantes logró superar el 50 % requerido para ganar en primera vuelta, por lo que deberán enfrentarse en el balotaje previsto para el próximo 21 de junio.

La jornada electoral estuvo caracterizada por una amplia participación ciudadana y por el seguimiento de organismos electorales y de observación, que reportaron diversas incidencias relacionadas con presuntas irregularidades, denuncias de presiones a votantes y posibles delitos electorales en distintos puntos del país.

📌 El candidato Iván Cepeda se pronunció tras los resultados de la primera vuelta presidencial, asegurando que son "la principal fuerza política del país".



Además, indicó que pedirán que se auditen los datos del preconteo, pues en el Pacto Histórico hay sospechas de que muchos… pic.twitter.com/lyCkJRKOP8 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 1, 2026

Asimismo, durante el proceso se registraron algunos incidentes de seguridad, incluyendo reportes de enfrentamientos entre grupos armados en determinadas zonas y la activación de un artefacto explosivo en el departamento de Caquetá, según informaciones ofrecidas por la Misión de Observación Electoral (MOE).

Tras conocerse los resultados preliminares, el presidente Gustavo Petro cuestionó el preconteo y denunció la supuesta existencia de votantes fantasma en el censo electoral, declaraciones que generaron reacciones dentro del panorama político colombiano mientras continúa el proceso oficial de escrutinio.

Por su parte, Abelardo de la Espriella celebró su avance a la segunda vuelta y agradeció el respaldo recibido. “Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido”, expresó el candidato independiente, conocido por sus seguidores como “El Tigre”.

La contienda final enfrentará dos proyectos políticos con visiones opuestas sobre el futuro del país. Mientras avanzan los conteos oficiales y las revisiones de las autoridades electorales, Colombia entra en una nueva etapa de campaña que definirá quién ocupará la Presidencia de la República en los próximos años.

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