Bartolo García

Santo Domingo.– Con motivo de la celebración del Día de las Madres, Carolina Mejía envió un mensaje de felicitación a todas las madres dominicanas, reconociendo su esfuerzo, dedicación y el papel esencial que desempeñan en la formación de las familias y en el desarrollo de la nación.

La aspirante presidencial manifestó que las madres representan una fuente inagotable de amor, sacrificio y compromiso, cualidades que contribuyen diariamente a construir una mejor sociedad y a fortalecer los valores en los hogares dominicanos.

@bartolo.garcia86 Carolina Mejía resalta el valor de las madres dominicanas en su día eljacaguero.com ♬ sonido original – bartolo Garcia

Mejía expresó que, desde su experiencia como madre, comprende los desafíos, preocupaciones y sueños que acompañan la crianza de los hijos, resaltando que cada madre trabaja con la esperanza de brindarles un futuro lleno de oportunidades y bienestar.

“No hay nada más poderoso que una madre que lucha por sus hijos”, afirmó Carolina, al destacar la capacidad de las mujeres dominicanas para enfrentar dificultades y seguir adelante con determinación en favor de sus familias.

Asimismo, señaló que el mayor deseo de una madre es ver a sus hijos crecer sanos, educarse, progresar y convertirse en ciudadanos de bien. En ese sentido, expresó su anhelo de que la República Dominicana continúe generando más oportunidades para las familias en todo el territorio nacional.

La dirigente concluyó su mensaje con una emotiva reflexión dirigida a todas las madres del país. “Hoy celebramos a las madres, pero también quiero decirles algo desde el corazón y como mamá: hoy nos felicitamos todas”, expresó, reiterando su reconocimiento a quienes día tras día entregan lo mejor de sí por sus hijos y por el futuro de la nación.

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