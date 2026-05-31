Francisco Javier exhibe fuerza política en Santiago con masiva juramentación de equipos

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, encabezó una multitudinaria juramentación de sus equipos de trabajo en Santiago, en una actividad que reunió a cientos de dirigentes, militantes y simpatizantes que manifestaron su respaldo a sus aspiraciones presidenciales.

El acto, realizado en el bajo techo de la avenida Las Carreras, estuvo marcado por el entusiasmo de los asistentes, quienes expresaron su apoyo al proyecto político de Francisco Javier y destacaron la importancia de impulsar una propuesta orientada al desarrollo, la estabilidad y el fortalecimiento institucional del país.

Durante la actividad, la joven Liz Ureña, en representación de la juventud, afirmó que las nuevas generaciones necesitan líderes con experiencia y capacidad de gestión para enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, señaló que Francisco Javier García representa una opción con visión y preparación para conducir los destinos de la nación.

De su lado, el coordinador provincial de campaña en Santiago, Fernando Rosa, destacó que el precandidato cuenta con la experiencia necesaria para asumir la Presidencia de la República y fortalecer la unidad del PLD mediante una propuesta de integración y participación que conecte con las necesidades de la población.

Mientras que el coordinador nacional de campaña, Víctor Fadul, aseguró que el proyecto político de Francisco Javier García busca consolidar una propuesta de unidad nacional y fortalecer la presencia de la organización política en todo el territorio dominicano, con miras a los próximos procesos electorales.

En su discurso central, Francisco Javier García expresó confianza en obtener la candidatura presidencial de su partido y anunció que continuará recorriendo el país para escuchar a la ciudadanía y presentar sus propuestas. Además, aseguró que trabajará por el desarrollo económico y social de la República Dominicana, impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

La actividad contó con la presencia de miembros del Comité Político y del Comité Central del PLD, presidentes municipales, dirigentes intermedios, líderes comunitarios y cientos de simpatizantes, quienes abarrotaron las instalaciones y evidenciaron el respaldo al proyecto presidencial de Francisco Javier García en Santiago.

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