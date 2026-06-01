Policía Nacional en Santiago desarticula banda acusada de asaltar ciudadanos extranjeros y recuperan equipo sustraído; tres detenidos y un prófugo

SANTIAGO,RD.- La Policía Nacional apresó a tres hombres señalados como integrantes de una presunta banda dedicada al robo y despojo de pertenencias a ciudadanos extranjeros, principalmente kenianos que transitaban por el país tras realizar labores humanitarias en Haití.

Los detenidos son Jordy Abreu Capellán, de 32 años; Elvin de Jesús Torres Espinal, de 28; y Charli Peña, de 29. Las investigaciones indican que, junto a un individuo conocido como “El Patu”, habrían participado el pasado 29 de abril en el asalto a un ciudadano keniano que se dirigía a una terminal de autobuses con destino a Dajabón.

Abreu Capellán y Torres Espinal fueron arrestados en el sector Bella Vista, de Santiago, mientras se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux. Posteriormente, mediante labores de inteligencia, fue localizado y detenido Charli Peña en Bonao, donde se le ocupó una computadora portátil HP propiedad de la víctima.

Según las pesquisas, los implicados operaban entre Santiago y Bonao, haciéndose pasar por taxistas para captar ciudadanos kenianos procedentes de Haití. Luego los trasladaban a lugares apartados, donde presuntamente los despojaban de dinero, documentos, celulares, equipajes y otros objetos de valor mediante amenazas.

Durante la investigación también fueron ocupados varios celulares que serán analizados como evidencia. Los detenidos y los objetos recuperados serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para capturar a “El Patu” y determinar si hay más personas involucradas.