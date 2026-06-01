Defensa Civil revisa sus planes ante el inicio de la Temporada Ciclónica 2026

Santo Domingo, RD.- El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, se reunió este lunes con los 32 directores provinciales de la institución para revisar los planes y coordinar acciones que garanticen la seguridad y el bienestar de la población ante el inicio de la Temporada Ciclónica 2026.

Salas aseguró que, para esta época de tormentas y huracanes, la institución tiene disponibles unos 2,742 albergues distribuidos a nivel nacional, así como un cuerpo voluntario de más de 15 mil personas que brindarán respuesta ante diversas situaciones de emergencia y la amenaza de fenómenos hidrometeorológicos.

“Es el deseo del señor presidente Luis Abinader que durante esta Temporada Ciclónica no se pierda ni una vida. Aunque se espera una temporada por debajo de lo normal, solo uno de estos fenómenos puede causar grandes daños. Por eso hoy estamos orientando a los directores provinciales a coordinar con los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres de sus demarcaciones, para que trabajemos desde la prevención”, expresó.

Asimismo, invitó a la población a reportar cualquier situación a través de la aplicación móvil “AlertaDO”, desarrollada por la Defensa Civil para fortalecer la respuesta institucional y georreferenciar riesgos de desastres.

Salas exhortó además a la ciudadanía a identificar con anticipación los albergues más cercanos mediante los códigos QR publicados en las redes sociales y la página web institucional, así como a llamar al 809-472-8617 en caso de situaciones que representen peligro para la vida.

El director reiteró que la preparación y la prevención continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir riesgos durante epoca, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y seguir las orientaciones de los organismos oficiales.