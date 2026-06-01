República Dominicana y Surinam fortalecen relaciones con acuerdos en turismo, agricultura e inversión

Bartolo García

Santo Domingo. – Los gobiernos de República Dominicana y Surinam reafirmaron sus lazos de amistad, cooperación e integración regional con la firma de diversos acuerdos y alianzas estratégicas orientadas a fortalecer los sectores de turismo, agricultura, comercio, inversión privada, educación y cooperación institucional.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, quienes coincidieron en la importancia de profundizar las relaciones bilaterales y convertir la cooperación existente en una verdadera alianza económica estratégica que beneficie a ambas naciones y a sus ciudadanos.

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión del Gobierno de Surinam de permitir el ingreso de ciudadanos dominicanos con pasaportes ordinarios que posean visas válidas de Estados Unidos o del Espacio Schengen, sin necesidad de tramitar una visa turística adicional, medida que facilitará el intercambio entre ambos países.

Los mandatarios también resaltaron el valor de la conectividad aérea para impulsar el turismo y los negocios, destacando la operación de la ruta de Sky High Dominicana entre Santo Domingo y Paramaribo, considerada un paso importante para acercar a ambos pueblos y fortalecer los vínculos comerciales y culturales.

En materia agrícola, los gobiernos acordaron desarrollar mecanismos de cooperación para intercambiar conocimientos, tecnologías y buenas prácticas que contribuyan a fortalecer la seguridad alimentaria, la resiliencia económica y el desarrollo sostenible, mediante la elaboración de un plan de acción conjunto que identifique áreas prioritarias de colaboración.

Asimismo, ambas naciones manifestaron su interés en ampliar los intercambios comerciales y promover nuevas inversiones privadas. Como parte de estos esfuerzos fue firmado un Memorando de Entendimiento entre la Agencia de Comercio e Inversión de Surinam (SITA) y ProDominicana, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos y facilitar nuevas oportunidades para empresarios de ambos países.

En el ámbito académico y diplomático, se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación Académica entre el Instituto Diplomático de Surinam y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular de República Dominicana, promoviendo programas de capacitación, becas e intercambio de conocimientos para estudiantes y funcionarios públicos.

Los presidentes también expresaron su interés en fortalecer la cooperación cultural, educativa y consular, impulsando iniciativas que fomenten el entendimiento mutuo, el aprendizaje de idiomas y una mayor cercanía entre ambas sociedades. Además, respaldaron el establecimiento futuro de embajadas residentes y, como paso inicial, la designación de cónsules honorarios en ambos países.

Durante la reunión bilateral, los mandatarios reafirmaron su compromiso con la integración regional, la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de organismos multilaterales como la CELAC y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), destacando la necesidad de trabajar juntos frente a desafíos comunes como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la delincuencia organizada transnacional.

Finalmente, Abinader y Geerlings-Simons calificaron la visita oficial como un hito en las relaciones entre República Dominicana y Surinam, reiterando su voluntad de continuar ampliando la cooperación bilateral y de trabajar conjuntamente por el desarrollo sostenible, la prosperidad compartida y el bienestar de ambos pueblos.

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