Vladimir Santana encabezará el comité organizador del V Torneo de Baloncesto Superior de El Congo

Bartolo García

Santiago.- El ingeniero Vladimir Santana fue juramentado como presidente del Comité Organizador del V Torneo de Baloncesto Superior de El Congo, un evento que se ha consolidado como una de las principales competencias deportivas de carácter barrial en la ciudad de Santiago.

La ceremonia inició con una oración religiosa y contó con las palabras de bienvenida de Raúl Domínguez, quien resaltó el crecimiento sostenido del torneo y su aporte al fortalecimiento del baloncesto comunitario. Al acto asistieron dirigentes deportivos, autoridades municipales, representantes de equipos y miembros de la prensa deportiva.

Durante la actividad, el presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA), José Luis Aracena, valoró la designación de Santana al frente del comité organizador, destacando su compromiso con el deporte, su capacidad de gestión y su trayectoria profesional y comunitaria.

El Comité Organizador quedó integrado por Vladimir Santana como presidente; Raúl Domínguez, vicepresidente; Pedro Gómez, secretario; Yani Santos, tesorera; y Dionis Pinales y Elizabeth Báez como vocales. Asimismo, fueron reconocidos como miembros fundadores Hilario Herrera, Mike Tineo y Dixson Jiménez, por sus aportes al desarrollo del torneo.

Al agradecer la confianza depositada en su persona, Vladimir Santana reafirmó su compromiso de trabajar para garantizar una organización de alto nivel y continuar fortaleciendo este importante evento deportivo que promueve la sana competencia y la integración de la comunidad.

La quinta edición del Torneo de Baloncesto Superior de El Congo comenzará el 24 de julio y reunirá a los principales equipos del sector en una competencia que promete un elevado nivel competitivo y una organización de primera, según informó el director de prensa del evento, Ezequiel Sosa.