Vladimir Guerrero viaja con Arajet rumbo a Toronto para apoyar a su hijo en su primera Serie Mundial

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D. – El legendario exjugador y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, partió este jueves hacia Toronto, Canadá, para apoyar a su hijo Vladimir Guerrero Jr., quien disputará su primera Serie Mundial con los Azulejos de Toronto.

Guerrero viajó desde Santo Domingo a bordo de un vuelo de Arajet, la aerolínea dominicana de bajo costo que conecta directamente con la ciudad canadiense. Lo hizo acompañado de su publicista Virgilio Rojo, así como de varios miembros de su familia y de la familia de su hijo.

El extoletero de las Grandes Ligas expresó su entusiasmo antes de abordar el vuelo, destacando su orgullo tanto como padre como dominicano.

“Para Toronto en Arajet, que es la línea de los dominicanos. Voy a apoyar a mi hijo Vlady Jr. a buscar la corona de la Serie Mundial… ¡Qué orgullo!”, expresó sonriente.

Vladimir Guerrero padre, recordado por su poderoso bateo y su carisma dentro y fuera del terreno, jugó en Canadá con los Expos de Montreal, equipo que posteriormente se transformó en los Nacionales de Washington, por lo que este viaje tiene también un toque nostálgico para el legendario pelotero.

La Serie Mundial 2025 iniciará este viernes en el Rogers Centre de Toronto, donde los Azulejos recibirán a los Dodgers de Los Ángeles. Se trata de la primera vez en décadas que el clásico de otoño se celebra en territorio canadiense, lo que ha generado gran expectativa en el mundo del béisbol.

Para la familia Guerrero, este evento representa un momento histórico, ya que marca el debut de Vladimir Jr. en la gran final de las Grandes Ligas, siguiendo los pasos de su padre, quien brilló durante más de 16 temporadas en el mejor béisbol del mundo.

“Ver a un hijo cumplir los sueños que uno mismo persiguió es algo indescriptible. Vlady Jr. ha trabajado duro, y verlo en este escenario me llena de orgullo y gratitud”, habría comentado Guerrero a allegados antes de su partida.

El viaje del exjugador dominicano no pasó desapercibido para los pasajeros ni para el personal de Arajet, quienes lo recibieron con muestras de cariño y aplausos, reconociendo su legado y su humildad característica.

Arajet, por su parte, compartió imágenes del viaje en sus redes sociales, celebrando que una figura del calibre de Vladimir Guerrero elija volar con una línea aérea 100% dominicana en un momento tan especial.

En Toronto, se espera que Guerrero participe en varias actividades previas al inicio de la Serie Mundial y que acompañe a su hijo en los entrenamientos y eventos protocolares que anteceden al primer juego.

La presencia de Vladimir padre sin duda se convertirá en una fuente de motivación adicional para Guerrero Jr., quien busca dejar su huella en el béisbol al igual que lo hizo su padre, siendo ya una de las estrellas jóvenes más destacadas del deporte.

Los fanáticos dominicanos han expresado su orgullo en redes sociales, celebrando que dos generaciones de Guerreros sigan representando a la República Dominicana en los más altos escenarios del béisbol mundial.

Con este viaje, Vladimir Guerrero reafirma su compromiso con su familia y con su país, demostrando que el amor por el béisbol y el orgullo dominicano trascienden generaciones.

