Vladimir Guerrero Jr. impulsa a los Blue Jays a empatar la Serie Mundial con jonrón histórico ante Ohtani

Bartolo García

LOS ÁNGELES, EE. UU. – Los Toronto Blue Jays se repusieron con autoridad y empataron la Serie Mundial 2025 (2-2) al derrotar este martes 7-2 a Los Angeles Dodgers, en un duelo que tuvo como gran protagonista al dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien disparó un jonrón histórico ante Shohei Ohtani para abrir el camino del triunfo canadiense.

Con su cuadrangular en la tercera entrada, Guerrero Jr. llegó a siete jonrones en la actual postemporada, estableciendo una nueva marca histórica para los Blue Jays y superando a José Bautista y Joe Carter, quienes compartían el récord anterior con seis batazos de vuelta completa.

NOBODY in team HISTORY has more Postseason homers than Vladimir Guerrero Jr. 💥 #PLAKATA pic.twitter.com/5OTq3qtO1E — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 29, 2025

El batazo, un enorme estacazo por el jardín central, llegó frente al as japonés Shohei Ohtani, quien había mantenido en silencio a la ofensiva canadiense durante los primeros dos episodios. Guerrero Jr. aprovechó una recta alta en cuenta de 2-1 para depositarla en las gradas y dar la ventaja parcial de 2-0 a su equipo.

El público del Dodger Stadium quedó en silencio mientras los fanáticos de Toronto celebraban una jornada histórica. Con este cuadrangular, Vladimir se colocó a solo uno del récord absoluto para jugadores dominicanos en una misma postemporada, aún en manos de Nelson Cruz, quien conectó ocho en 2011.

Guerrero Jr. conectó jonrón contra Ohtani. Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Guerrero Jr. también amplió su récord personal y de franquicia en hits durante una misma postemporada, con 25, además de empatar la marca de más carreras impulsadas en playoffs para Toronto, con 13, igualando al legendario Paul Molitor (1993).

Por su parte, Shohei Ohtani tuvo una noche difícil. Aunque completó seis entradas, permitió cuatro carreras, dos de ellas limpias, con siete hits y dos boletos, dejando el montículo con dos corredores en base en la séptima. Los relevistas Anthony Banda y Blake Treinen no pudieron contener la ofensiva canadiense, que armó un rally de cuatro anotaciones para asegurar la victoria.

El abridor de Toronto, Shane Bieber, fue pieza clave en el triunfo. El ganador del Premio Cy Young 2020 trabajó cinco entradas y un tercio, en las que permitió apenas una carrera, ponchó a seis y limitó el poder de la alineación angelina. Cuando comenzó a mostrar señales de fatiga en la sexta entrada, el dirigente John Schneider confió en su bullpen, que respondió con efectividad para cerrar el juego.

El relevo de los Blue Jays estuvo impecable. Mason Fluharty, Jordan Romano y Erik Swanson se combinaron para lanzar tres entradas y dos tercios sin permitir libertades, silenciando los bates de los Dodgers, que venían de anotar 16 carreras en los dos partidos anteriores.

La ofensiva de Toronto se mantuvo encendida en la parte final del encuentro. En la séptima entrada, Bo Bichette y Cavan Biggio impulsaron dos carreras cada uno con sencillos consecutivos, ampliando la ventaja a 7-1 y dejando sin respuesta al conjunto angelino.

El único daño importante de los Dodgers vino en la segunda entrada, cuando Freddie Freeman conectó un doble impulsador ante Bieber. Sin embargo, la ofensiva californiana no logró descifrar los lanzamientos del cuerpo de pitcheo canadiense durante el resto del encuentro.

Con este triunfo, Toronto igualó la Serie Mundial 2-2, garantizando al menos un regreso al Rogers Centre el próximo viernes para disputar el Juego 6, con la esperanza de coronarse ante su público.

“Estamos jugando con el corazón, con disciplina y con el sueño de darle otro título a Canadá”, declaró Vladimir Guerrero Jr. tras el partido. “Cada turno es una batalla y cada victoria es un paso más cerca de la historia”.

El Juego 5 se disputará este miércoles nuevamente en Los Ángeles, con los Dodgers enviando a Tyler Glasnow al montículo, mientras que los Blue Jays apostarán por el zurdo Yusei Kikuchi, buscando tomar ventaja antes del viaje a Toronto.

