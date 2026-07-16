Visa Destinations se lanza en América Latina y a nivel global, elevando los viajes basados en experiencias

La plataforma, diseñada prioritariamente para dispositivos móviles, conecta a los tarjetahabientes Visa con experiencias cuidadosamente seleccionadas y acceso exclusivo, posicionando a Visa en el centro de la manera en que los viajeros descubren, planifican y viven sus viajes.

Visa Destinations está disponible en 10 destinos, incluyendo ciudades emblemáticas como Ciudad de México, París, Londres y Nueva York, y se añadirán más destinos este año.

Investigación de Visa revela que 4 de cada 10 viajeros latinoamericanos están adoptando la tendencia de viajar para vivir experiencias conectadas con música, deportes o arte.

SANTO DOMINGO –Visa, líder mundial en pagos digitales, anunció el lanzamiento de Visa Destinations, plataforma de viajes impulsada por pasiones, disponible en 10 importantes destinos alrededor del mundo. Con esta iniciativa, la compañía amplía su rol más allá de los pagos para posicionarse en el centro de cómo los viajeros descubren, planifican y disfrutan sus viajes dentro de la creciente economía de turismo basado en experiencias.

Según investigaciones de Visa, los viajeros eligen cada vez más sus destinos en función de sus pasiones, propósitos y experiencias, y no solo por la ubicación geográfica. Los grandes momentos culturales están actuando como imanes para visitantes internacionales y catalizadores para las economías locales.

Este cambio de comportamiento es particularmente relevante en América Latina. Solo en 2025, un promedio de 4 de cada 10 viajeros latinoamericanos realizó un viaje para disfrutar festivales de música, deportes o arte. En particular, Perú lidera esta tendencia, con casi 5 de cada 10 peruanos (49%) viajando por estas experiencias culturales, seguido de México y Argentina con casi 4 de cada 10 viajeros (37% y 35%, respectivamente), y Brasil con 3 de cada 10 turistas (33%).

Disponible exclusivamente para clientes Visa a través de una plataforma móvil, Visa Destinations está diseñada en torno a las razones por las que las personas viajan, ya sea por la gastronomía, la moda, los deportes o simplemente por recorrer las calles en busca de joyas ocultas. La plataforma ofrece recomendaciones de expertos en tendencias, guías de ciudades y experiencias seleccionadas a detalle, impulsando la evolución de Visa, de ser simplemente una forma de pagar los viajes a convertirse en un verdadero compañero de experiencias.

“América Latina está marcando la pauta en los viajes experienciales. En toda la región, viajar se está convirtiendo cada vez más en una experiencia impulsada por propósito, donde los viajeros buscan aprovechar al máximo cada instante de sus trayectos. Con Visa Destinations, estamos elevando nuestra propuesta de valor para garantizar que Visa sea el socio estratégico ideal para transformar las aspiraciones de los viajeros en experiencias extraordinarias, exclusivas e inolvidables”, dijo Sofía Antor, Líder de Negocios Transfronterizos de Visa América Latina y el Caribe.

Visa Destinations está disponible en 10 destinos, incluyendo París, Londres, Dubái, Milán, Roma, Ciudad de México, Nueva York, Miami, San Francisco y Tailandia.

Una vez dentro de la plataforma, los tarjetahabientes pueden enriquecer sus viajes con propuestas seleccionadas en gastronomía, entretenimiento, cultura, hospitalidad, bienestar, compras y transporte. Esto incluye, por ejemplo, momentos exclusivos de observación y acceso prioritario al Mirador Top of the Rock en Rockefeller Center en Nueva York y al Musée du Louvre en París, así como una aventura única en kayak a través de los históricos canales de Xochimilco. Los tarjetahabientes premium, que incluye Visa Infinite y Visa Signature, podrán disfrutar de beneficios mejorados y experiencias de viaje personalizadas.

Visa Destinations se lanza en América Latina y a nivel global en un contexto donde se espera que los viajes crezcan un 10% anual en los próximos años, demostrando consistentemente resiliencia frente a eventos globales. Nuestro más reciente Estudio Global de Intención de Viaje de Visa indica que los consumidores están reduciendo gastos cotidianos para ahorrar en viajes planificados.

Sólidas alianzas detrás de Visa Destinations

Visa se ha asociado con líderes globales del ecosistema financiero y de viajes para fortalecer la propuesta de valor de la plataforma. Entre los socios estratégicos globales se encuentran Santander Group, el cual promoverá Visa Destinations entre sus clientes en mercados clave alrededor del mundo, así como Global Blue, Star Alliance y Trip.com Group. En conjunto, estas alianzas brindan a los tarjetahabientes Visa acceso exclusivo, beneficios premium y experiencias distintivas que los acercan a la esencia único de cada destino.

“En Santander, creemos que viajar significa crear recuerdos significativos y descubrir experiencias únicas que conectan a las personas con los destinos”, dijo Matías Sánchez, líder Global de Tarjetas y Soluciones Digitales en Santander. “A través de nuestra alianza con Visa, estamos ofreciendo oportunidades exclusivas a nuestros clientes en diez mercados clave, brindándoles acceso a experiencias extraordinarias en música, deportes, moda, gastronomía y cultura que solo pueden disfrutarse mediante esta colaboración global”.

“Estamos encantados de asociarnos con Visa para llevar el valor de la experiencia de Tax Free Shopping a los viajeros que utilizan Visa Destinations. De esta forma, los viajeros internacionales se benefician de un mayor poder adquisitivo, un proceso de devolución fluido y garantizado, y una experiencia de compras mejorada mientras disfrutan del destino de su elección”, comentó Virginie Alem, directora de Marketing de Global Blue.

“Como la principal alianza global de aerolíneas, Star Alliance está en una posición única para ofrecer a los viajeros acceso a una red incomparable a través de nuestras 26 aerolíneas miembros, facilitando viajes fluidos entre múltiples aerolíneas. Esta alianza con Visa brindará gran valor a los viajeros mediante experiencias exclusivas que harán cada viaje aún más memorable. Estamos entusiasmados por las oportunidades que generará esta colaboración”, dijo Renato Ramos, vicepresidente de Estrategia Corporativa de Star Alliance.

“Viajar siempre debe ser inspirador, intuitivo y gratificante. Por eso, en Trip.com Group reinventamos constantemente cómo se planifican y viven los viajes, con simplicidad en cada punto de contacto. Nuestra colaboración con Visa hace realidad esta visión, combinando pagos seguros y fluidos con ofertas de viaje seleccionadas y beneficios exclusivos, transformando cada viaje en algo verdaderamente extraordinario”, agregó Sun Bo, director de Marketing de Trip.com Group.

Los viajes representan una de las expresiones más importantes del comercio transfronterizo. Además de servir a los viajeros, Visa Destinations respalda la estrategia más amplia de Visa de profundizar el comercio digital, habilitar pagos transfronterizos fluidos y ayudar a las empresas relacionadas con viajes a capturar un mayor valor del turismo global.