Violento incidente en Cinema Centro obliga a cerrar sus instalaciones tras intento de feminicidio

Bartolo García

Un intento de feminicidio provocó un violento incidente la mañana de este domingo en Cinema Centro Malecón, en Santo Domingo, hecho que derivó en un tiroteo que dejó una persona fallecida y otra herida, según confirmaron las autoridades y la empresa Caribbean Cinemas.

De acuerdo con un comunicado oficial, el suceso ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un agente de seguridad privada, vinculado a la empresa EULEN, presuntamente intentó agredir a una colaboradora del establecimiento, en un momento en que el cine se encontraba cerrado al público.

La situación generó pánico en el lugar, ya que el agresor se desplazaba armado por distintas áreas, buscando a la víctima mientras mantenía a un civil bajo amenaza con un revólver, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Ante la gravedad del caso, un agente policial intentó intervenir utilizando un dispositivo eléctrico, pero no logró neutralizar al individuo, por lo que solicitó refuerzos. Posteriormente, unidades de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) acudieron al lugar, produciéndose un enfrentamiento armado.

Como resultado del intercambio de disparos, falleció el vigilante privado identificado como Santos Pimentel Lebrón, mientras que el raso policial Daniel Andújar Pérez, de 21 años, resultó herido de bala y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece en estado delicado y será sometido a cirugía.

Caribbean Cinemas informó que la rápida intervención de la Policía Nacional evitó consecuencias mayores, aunque lamentó profundamente lo ocurrido y confirmó el cierre temporal del establecimiento hasta nuevo aviso.

Datos preliminares indican que el agresor se encontraba en estado de embriaguez al momento del hecho, lo que habría influido en su comportamiento violento. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el incidente.

Este hecho ha generado preocupación en la ciudadanía, al tiempo que reaviva el debate sobre la seguridad en espacios privados y la necesidad de reforzar los controles en el manejo de armas por parte de personal de seguridad.