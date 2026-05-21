UNICARIBE fortalece innovación académica con plataforma de 957 laboratorios virtuales

SANTO DOMINGO, RD.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE) incorporó la plataforma Educaçao+a, integrando 957 laboratorios virtuales e inmersivos orientados a fortalecer la formación práctica de sus estudiantes mediante experiencias digitales avanzadas.

La iniciativa convierte a UNICARIBE en la primera universidad de República Dominicana en implementar esta innovadora plataforma, diseñada para complementar la docencia presencial, híbrida y virtual con tecnologías disruptivas aplicadas a la educación superior.

La nueva herramienta permitirá que los estudiantes desarrollen prácticas y simulaciones en entornos digitales, facilitando la experimentación, la repetición de ejercicios y la observación de fenómenos complejos en ambientes seguros y accesibles desde cualquier lugar.

La plataforma Educaçao+a es utilizada por reconocidas instituciones internacionales como Purdue University, la Universidad de São Paulo, la Universidad de Los Andes y la Universidad Europea, consolidándose como una referencia global en educación tecnológica.

El canciller de UNICARIBE, José Alejandro Aybar M., afirmó que esta incorporación fortalece el liderazgo de la universidad en innovación y transformación digital. “UNICARIBE reafirma su compromiso con una educación de calidad, conectada con las tendencias globales y enfocada en el desarrollo de competencias profesionales modernas”, expresó.

Asimismo, destacó que los estudiantes de la institución podrán acceder a oportunidades de formación STEAM similares a las ofrecidas en universidades de prestigio internacional, elevando la competitividad académica de los futuros profesionales dominicanos.

Por su parte, Héctor Escobar resaltó que la implementación de esta plataforma permitirá experiencias de aprendizaje más dinámicas, inmersivas y alineadas con las demandas actuales del mercado laboral, felicitando a la universidad por convertirse en pionera en el país en este tipo de tecnología educativa.

UNICARIBE indicó que esta adquisición forma parte de su visión de transformación digital y fortalecimiento académico, apoyada además en plataformas como Banner, Blackboard, Class y CloudLabs. Gracias a esta estrategia, la institución fue reconocida como la universidad número 27 más innovadora de Iberoamérica, según el ranking INNOVATEC 2025. #eljacaguero #UNICARIBE #Educacion #Tecnologia #Innovacion #RepublicaDominicana #EducacionSuperior #TransformacionDigital

Con información de Rose Mary Santana