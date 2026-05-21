Banco Popular es distinguido entre los innovadores de la banca mundial, según Global Finance

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano fue incluido por Global Finance en su lista de galardonados “The Innovators 2026”, integrándose a una selección que reconoce a los mejores laboratorios de innovación financiera del mundo, según la revista especializada en finanzas internacionales.

En este marco, la entidad recibió dos distinciones en las categorías Principales Innovaciones Financieras, en su segmento regional, y Mejores Laboratorios de Innovación Financiera a escala global, en reconocimiento a su estrategia de innovación y al desarrollo continuo de soluciones digitales.

Los premios The Innovators de Global Finance destacan a las organizaciones que impulsan cambios relevantes en el sector financiero mediante el uso de tecnologías emergentes, la mejora de la experiencia del cliente y la adopción de nuevos modelos operativos.

En este contexto, los laboratorios de innovación financiera son claves para que las entidades puedan experimentar en entornos controlados, desarrollar soluciones centradas en el usuario y acelerar su adaptación a las dinámicas del mercado.

El consejo editorial de la publicación, con el apoyo de expertos y periodistas especializados, selecciona a las entidades financieras candidatas, lo que refuerza la relevancia y credibilidad de estos reconocimientos.

Innovación digital como eje estratégico

El reconocimiento en la categoría Principales Innovaciones Financieras destacó la tarjeta de débito digital del Popular, una solución que permite a los clientes afiliarse desde la aplicación y acceder de forma inmediata a productos financieros, simplificando su vinculación con la entidad.

La tarjeta de débito digital ha tenido una gran adopción, logrando beneficiar más de 65mil clientes en los primeros meses desde su lanzamiento, además de ser un producto totalmente gratuito.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia de transformación digital, consolidada como uno de los pilares de la gestión del banco, con acciones orientadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la experiencia de los clientes en todos sus canales.

En este contexto, su App Popular supera los 1.3 millones de usuarios, facilitando el acceso ágil y seguro a los servicios financieros. Este enfoque ha permitido que más del 52% de los nuevos clientes se integren actualmente a través de canales digitales, respaldando un modelo de atención más ágil y centrado en las necesidades del usuario.

Un ecosistema tecnológico con impacto medible

Los galardones “The Innovators 2026” de Global Finance reconocen además los avances del Centro de Innovación Popular, que es como se denomina el laboratorio de innovación financiera de la institución.

Aquí, a través del programa Agile Popular, se organizan equipos multidisciplinarios en esquemas de trabajo ágiles, permitiendo acelerar el desarrollo de soluciones, optimizar procesos y fortalecer su capacidad de respuesta.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la organización financiera, señor Christopher Paniagua, explicó cómo el Centro de Innovación Popular representa la visión del Popular hacia una banca que evoluciona junto a las personas.

“Este es un espacio donde la tecnología, la agilidad y el talento se alinean con un propósito claro: simplificar la vida financiera de nuestros clientes. Aquí transformamos ideas en soluciones reales, diseñadas desde la experiencia del usuario, para ofrecer servicios más accesibles, seguros y oportunos, generando desde la innovación valor tangible y sostenible para cada cliente y para el desarrollo del país”.

Más de 1.9 millones de clientes digitales

Este impulso a la innovación se ve reflejado en el crecimiento sostenido del ecosistema digital de la entidad bancaria, que supera los 1.9 millones de clientes digitales activos y registra más de 177 millones de transacciones, de las cuales más de 146 millones se realizan a través de la App Popular.

Durante 2025, el Popular integró 104 nuevas funcionalidades a su ecosistema digital, fortaleciendo la autonomía y seguridad de las operaciones, y puso en marcha su plataforma API Portal, que facilita la integración de servicios mediante interfaces de programación, promoviendo un entorno tecnológico para un modelo bancario más interconectado y abierto.

Además, en el ámbito de soluciones dirigidas al mercado, acaba de lanzar Toke, su plataforma de pagos digitales, que facilita las transacciones entre personas y comercios en un entorno integrado, ágil y seguro, contribuyendo a reducir fricciones, a fomentar un mayor uso de medios electrónicos y a aumentar considerablemente las tasas de inclusión financiera en el país.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Este desempeño del Banco Popular ha sido respaldado por reconocimientos adicionales, como el primer lugar en el Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2025 de la Superintendencia de Bancos.

Por su parte, también durante el año pasado, la revista World Finance reconoció al Popular como mejor banco digital en Latinoamérica y mejor banco digital para el consumidor. Asimismo, Global Finance lo ha destacado en esta misma categoría y por su liderazgo en transformación digital a nivel internacional.