BYD y Peravia Motors lanzan en República Dominicana la nueva SUV súper híbrida ATTO 8

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– BYD y Peravia Motors presentaron oficialmente en República Dominicana la nueva SUV súper híbrida BYD ATTO 8, un vehículo diseñado para combinar tecnología avanzada, eficiencia energética, confort y seguridad en una experiencia de conducción orientada a las familias modernas.

Modelos junto al vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8

El lanzamiento reunió a clientes, invitados especiales, representantes de medios de comunicación, aliados estratégicos e influencers, quienes pudieron conocer de cerca uno de los modelos más innovadores de la marca líder en movilidad de nueva energía.

Arístides Fernández, Kalil Fernández, María Cristina Fernández y Lisa Peña de Fernández

La nueva BYD ATTO 8 se destaca por su capacidad para siete pasajeros, amplio espacio interior y una propuesta premium enfocada en la conectividad inteligente, el diseño sofisticado y la comodidad en cada trayecto.

Juan Sebastián y Juan Diego Franco

Durante la presentación, representantes de Peravia Motors, entre ellos Omar Estepan, Brand Manager, y Jesús Espaillat, Brand Genius, resaltaron el compromiso de la empresa con la evolución de la movilidad sostenible en el mercado dominicano.

Laisa Debord, Susana Díaz, Cesar López y Diva Gómez

“Este modelo representa tecnología, seguridad y una nueva forma de vivir la movilidad”, expresaron los ejecutivos, al destacar que la llegada de la ATTO 8 fortalece la oferta de vehículos súper híbridos de BYD en el país.

Laura Peña y Ailin Matos

Entre las principales características del nuevo vehículo figuran la tecnología Súper Híbrida DM de última generación, potencia de 536 caballos de fuerza, autonomía de hasta 152 kilómetros en modo totalmente eléctrico y más de 1,000 kilómetros de autonomía combinada.

Luis Cristin y José Reynoso, conversando sobre los cualidades del vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8

María Guerrero y Alejandra Pimentel

Nelson Peña, disfrutando de la experiencia del vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8

La SUV también incorpora sistemas avanzados de asistencia al conductor, altos estándares de seguridad, conectividad inteligente y un diseño moderno con esencia deportiva, pensado para ofrecer una experiencia de manejo más eficiente y confortable.

Rodolfo Borrell y Mario De Ferrari

Virgilio Guzmán, Omar Estepan y Jesús Espaillat

Vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8

Con este lanzamiento, BYD continúa consolidando su liderazgo global en movilidad inteligente y nuevas energías, impulsando junto a Peravia Motors soluciones innovadoras y sostenibles para el mercado automotriz dominicano. #eljacaguero #BYD #ATTO8 #PeraviaMotors #MovilidadElectrica #SUVHibrida #RepublicaDominicana #TecnologiaAutomotriz