Gobierno entrega segunda fase del malecón de Santo Domingo Este con inversión superior a RD$314 millones

Bartolo García

SANTO DOMINGO ESTE.– El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este miércoles la segunda etapa de la reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este, una obra desarrollada con una inversión de RD$314,411,200 y que completa la transformación integral de todo el litoral marino de la avenida España.

Con esta fase concluye la intervención total del malecón, cuya inversión general ascendió a RD$685,261,126, convirtiéndose en uno de los proyectos urbanos y turísticos más importantes ejecutados en ese municipio.

La obra abarca un tramo de 4.1 kilómetros desde la Base Naval Dominicana hasta la autopista Las Américas, incluyendo más de 237 mil metros cuadrados de parque natural, áreas recreativas, ciclovías, caminos internos y nuevos espacios para el disfrute familiar.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader resaltó que el renovado malecón se convertirá en un importante atractivo para los residentes de Santo Domingo Este y para los turistas que visitan la zona, además de representar un impulso económico para los comercios cercanos.

“Esto es algo maravilloso y debemos cuidarlo”, expresó el mandatario, al destacar el crecimiento y dinamismo económico que vive actualmente el municipio de Santo Domingo Este.

De su lado, el ministro David Collado afirmó que la intervención forma parte del amplio programa nacional de recuperación de malecones y frentes marinos impulsado por el Ministerio de Turismo. “Es tiempo de dejar de vivir de espaldas al mar y aprovechar estos espacios para beneficio de la gente y del turismo”, manifestó.

La obra incluyó la construcción de aceras y ciclovías, áreas de estacionamiento, plazas recreativas, mobiliario urbano, paisajismo, drenajes pluviales e instalaciones eléctricas exteriores, consolidando un nuevo espacio para la recreación, el deporte y el desarrollo turístico de Santo Domingo Este. #eljacaguero #LuisAbinader #DavidCollado #SantoDomingoEste #MaleconSDE #TurismoRD #MITUR #DesarrolloUrbano