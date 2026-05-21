Rafael Hidalgo pide respeto a la institucionalidad tras incidentes en Concejo Municipal de Las Charcas

Bartolo García

AZUA, RD.– El alcalde del municipio de Azua de Compostela, Rafael Hidalgo Fernández, expresó su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en el Concejo Municipal de Las Charcas, al considerar que las actuaciones registradas representan una amenaza para la institucionalidad democrática y el respeto a la voluntad popular.

A través de un comunicado público, Hidalgo calificó lo sucedido como un “espectáculo lamentable y jurídicamente cuestionable”, señalando que el proceso habría estado marcado por presuntas irregularidades, entre ellas incumplimientos de plazos reglamentarios, ausencia del secretario titular y falta del quórum requerido para desarrollar la sesión.

El ejecutivo municipal también cuestionó la designación de un nuevo secretario del concejo, alegando que la misma se habría realizado sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, comprometiendo así la legalidad de las decisiones adoptadas durante el encuentro.

“Ningún acuerdo político, interés particular o pacto privado puede colocarse por encima de la Constitución y las leyes de la República Dominicana”, sostuvo Rafael Hidalgo, al reiterar que los cargos de elección popular responden únicamente a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Asimismo, hizo un llamado a instituciones como la Liga Municipal Dominicana, la Junta Central Electoral, FEDOMU, la Asociación Dominicana de Regidores y el Ministerio de Interior y Policía para que actúen con responsabilidad institucional y velen por el respeto al Estado de derecho y la estabilidad municipal.

Finalmente, Hidalgo reafirmó que la democracia local debe fortalecerse sobre la base del respeto a la Constitución, la legalidad y la voluntad popular, destacando que la institucionalidad municipal constituye uno de los pilares esenciales para el desarrollo democrático del país. #eljacaguero #Azua #RafaelHidalgo #LasCharcas #Municipalidad #Democracia #EstadoDeDerecho