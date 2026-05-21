Turismo inicia obra en Las Clavellinas de Azua.

Las Clavellinas, Azúa.- El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciado este jueves los trabajos de construcción de un parque-parador fotográfico en el distrito municipal Las Clavellinas, de Azua, con una inversión de RD$22,172,000.

El proyecto consiste en la construcción de un parque parador fotográfico que indique la llegada al distrito municipal Las Clavellinas, con un área total de construcción de 1,488 metros cuadrados y un área de influencia incluyendo asfaltado de vía y reconstrucción de acera sur de 1,391.62 metros cuadrados.

El ministro Collado destacó la importancia de la obra y su impacto en el embellecimiento de la puerta de entrada a ese distrito municipal.

“Con esta pequeña obra atendemos un reclamo de la comunidad y reafirmamos nuestra visión de llevar el turismo a cada rincón”, dijo el ministro Collado.

Autoridades locales y representantes de la comunidad agradecieron al ministro de Turismo por lo que será el parque-parador fotográfico.

La obra incluye construcción de letrero en hormigón, aceras peatonales, contenes, trabajos de pavimentación, iluminación y paisajismo.

También contará con mobiliario urbano con bancos de hormigón y zafacones, así como señalización horizontales y verticales.

Otros trabajos incluidos son la reconstrucción de canal, alcantarillas e intervención vial.