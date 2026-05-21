Barra Payán fortalece su presencia en Santiago con nueva sucursal en Villa Olga

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– Barra Payán continúa consolidando su presencia en Santiago con la apertura de una nueva sucursal en el sector Villa Olga, una de las zonas de mayor crecimiento gastronómico y comercial de la ciudad.

La nueva ubicación, inaugurada este fin de semana, está situada en la calle 10 esquina José A. Patiño, antigua calle Z, manteniendo la calidad, tradición y servicio que han caracterizado a la emblemática marca desde 1956.

Durante la apertura, el propietario de la sucursal, Gary Santos, destacó el compromiso de continuar fortaleciendo la marca en Santiago y aportar al crecimiento turístico y gastronómico de la ciudad.

“Queremos que cada persona que nos visite se sienta como en casa. Esta apertura representa crecimiento, cercanía y nuevas experiencias para nuestros clientes”, expresó la administración de Barra Payán Villa Olga.

La inauguración reunió a clientes, invitados especiales, amigos y relacionados en un ambiente festivo y acogedor, donde los asistentes pudieron disfrutar de la propuesta gastronómica que ha convertido a Barra Payán en una referencia popular dentro y fuera de Santo Domingo.

En el acto estuvo presente el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien valoró la excelente ubicación del establecimiento y resaltó la trayectoria de calidad que identifica a la marca desde hace décadas. Asimismo, felicitó a los jóvenes emprendedores por apostar al crecimiento económico y gastronómico de Santiago.

Con esta nueva sucursal, Barra Payán reafirma su apuesta por la expansión en la región Norte, consolidándose como una de las propuestas gastronómicas más reconocidas y queridas por los consumidores dominicanos. #eljacaguero #BarraPayan #VillaOlga #SantiagoRD #Gastronomia #Emprendimiento #RestaurantesRD