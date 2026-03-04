Vimenca y Western Union refuerzan su presencia en la región Norte

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– Las empresas Vimenca y Western Union anunciaron la apertura de nuevas oficinas en la región Norte del país como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de servicios.

Las nuevas sucursales están ubicadas en Olé Jaquín Balaguer, en Santiago, y en Cedaky Mall, en Puerto Plata.

Con estas aperturas, ambas empresas buscan ampliar su cobertura a nivel nacional y facilitar el acceso de los usuarios a servicios financieros y de envío de dinero.

Las oficinas ofrecerán una amplia gama de servicios que incluyen envío y recepción de remesas, cambio de divisas, pago de facturas, servicios de courier y otras soluciones financieras.

Según informaron los ejecutivos de la empresa, estas nuevas instalaciones fueron diseñadas para brindar una experiencia de atención más ágil y cercana para los clientes.

Celeste Rosario, Christina De Los Santos, Héctor Hernández, Giselle Marie Méndez Sued, María Curiel y Roanni Gutiérrez

La vicepresidenta ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca, Giselle Marie Méndez Sued, explicó que estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación del grupo.

Méndez Sued señaló que con estas nuevas oficinas la empresa reafirma su compromiso de estar cada vez más cerca de los clientes y responder a sus necesidades con un servicio confiable.

Destacó además que la región Norte representa un eje clave para las operaciones de la empresa, debido a su dinamismo económico y al importante flujo de remesas que recibe la zona.

Las sucursales fueron ubicadas en puntos estratégicos seleccionados tomando en cuenta la demanda de los usuarios y la oportunidad de generar mayor impacto social y económico.

Con esta expansión, Vimenca y Western Union continúan fortaleciendo su misión de apoyar a las familias dominicanas mediante servicios que facilitan las transacciones y contribuyen al desarrollo de las comunidades.