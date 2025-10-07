Vimenca y Western Union fortalecen lazos con la diáspora dominicana en EE.UU.

Nueva York, EE.UU. – Con un despliegue de alegría, color y símbolos patrios, las empresas Vimenca y Western Union acompañaron a la comunidad dominicana en Estados Unidos en la celebración de la dominicanidad, participando activamente en desfiles y eventos culturales realizados entre julio y septiembre de 2025.

Las compañías dijeron presente en las tradicionales paradas de la diáspora en el Bronx y Manhattan, en Nueva York, así como en Newark y Paterson, en Nueva Jersey, escenarios donde se congregaron miles de dominicanos con el orgullo de portar su bandera tricolor.

La agenda de actividades incluyó no solo los desfiles más emblemáticos, sino también galas, festivales y encuentros culturales, donde se exaltó la música típica, el arte, la gastronomía criolla y las expresiones del folclor que identifican al pueblo dominicano.

A través de desfiles móviles, embajadores de marca y sorpresas para los asistentes, Vimenca y Western Union llenaron las calles de entusiasmo, acompañando a los dominicanos en un ambiente cargado de nostalgia y al mismo tiempo de celebración.

La vicepresidenta ejecutiva de Vimenca, Giselle Marie Méndez Sued, subrayó el valor de este acompañamiento en la vida de la diáspora. “Por más de 35 años hemos sido ese puente que une corazones, conectando a los dominicanos en el exterior con su tierra, y nos enorgullece haber sido parte de estas celebraciones que fortalecen nuestras raíces”, expresó.

Público en Paradas

En ese mismo sentido, Alejandra De Los Santos, gerente de mercadeo de Western Union, destacó que la comunidad dominicana es parte esencial de la trayectoria de la empresa. “Estar presentes en estas festividades fue nuestra manera de agradecer la confianza y el apoyo que nos han brindado, y de celebrar junto a ellos su cultura y legado”, afirmó.

Los organizadores de las paradas en Nueva York y Nueva Jersey resaltaron la importancia del respaldo empresarial para mantener vivas estas tradiciones que cada año congregan a generaciones de dominicanos que residen fuera de su país natal.

La participación de ambas compañías no se limitó a los desfiles. También hubo un apoyo significativo a proyectos culturales locales, lo que permitió extender la celebración de la identidad dominicana a escenarios académicos, comunitarios y artísticos.

De esta manera, Vimenca y Western Union reafirman un compromiso integral con la diáspora dominicana, que va más allá del aspecto cultural, extendiéndose también al ámbito económico y financiero.

El respaldo de estas marcas se traduce en la posibilidad de que los dominicanos en el exterior mantengan un vínculo activo con su país a través de servicios financieros innovadores que conectan a las familias con eficiencia y confianza.

El Banco Vimenca, entidad con más de 20 años de trayectoria y parte del Grupo Vimenca, complementa esta misión al ofrecer soluciones financieras que permiten a la diáspora ahorrar, invertir y alcanzar metas tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

Este esfuerzo conjunto refleja la visión de apoyar a una comunidad que ha sido motor económico y cultural en Estados Unidos, mientras mantiene firme el orgullo de ser dominicana y de transmitir esas raíces a las nuevas generaciones.

La edición 2025 de estas celebraciones dejó en claro que la dominicanidad trasciende fronteras, y que empresas como Vimenca y Western Union son aliados estratégicos para mantener vivos los lazos que unen a la diáspora con su patria.

Con su participación, las marcas confirmaron que la dominicanidad no solo se celebra en la isla, sino que también florece en cada ciudad del mundo donde ondea la bandera tricolor.

#eljacaguero #Vimenca #WesternUnion #DiásporaDominicana #Dominicanidad