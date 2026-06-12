Vimenca moderniza su sede principal y celebra 37 años de alianza con Western Union

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. Vimenca reinauguró su oficina principal en Santo Domingo como parte de la conmemoración del 37.º aniversario de su alianza estratégica con Western Union, durante una visita oficial al país de altos ejecutivos de la reconocida empresa internacional de servicios financieros.

La actividad reunió a representantes de ambas organizaciones, quienes resaltaron los logros alcanzados a lo largo de más de tres décadas de colaboración y el impacto que esta relación ha tenido en el fortalecimiento y desarrollo del sector de remesas en la República Dominicana.

La renovada sede incorpora espacios modernos y funcionales diseñados para mejorar la experiencia de los clientes y responder a las nuevas demandas del mercado, reafirmando el compromiso de Vimenca con la innovación, la eficiencia y la calidad en el servicio.

Durante el acto, los ejecutivos destacaron que la colaboración entre Vimenca y Western Union ha permitido conectar a millones de dominicanos con sus familiares en el exterior, facilitando el envío seguro y confiable de remesas que contribuyen al bienestar de miles de hogares en todo el país.

“Celebramos con orgullo 37 años de una alianza que ha marcado un antes y un después en el sector de remesas de la República Dominicana. Esta reinauguración refleja nuestro compromiso permanente con la excelencia y la confianza de nuestros clientes”, expresó Giselle Marie Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Remesas y Cambio Vimenca.

Por su parte, la delegación de Western Union valoró el papel de Vimenca como uno de sus principales socios estratégicos en la región. Mauricio García, líder regional para Latinoamérica y el Caribe, destacó que la relación entre ambas empresas es un ejemplo de colaboración sostenida, visión compartida y profundo conocimiento del mercado dominicano.

A lo largo de estos 37 años, Vimenca y Western Union han consolidado una amplia red de atención y servicios de remesas en todo el territorio nacional, contribuyendo al desarrollo económico de miles de familias y fortaleciendo una relación basada en la confianza, la innovación y el compromiso con las comunidades dominicanas.