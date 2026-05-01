Villarivenses en NY condenan que a la escuela de Villa Riva no se le desembolsen fondos desde noviembre de 2025

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, residentes en esta ciudad, condenan que los fondos descentralizados no se le hayan desembolsado a la escuela Luis Molina en la comarca desde noviembre de 2025.

La denuncia la hizo la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) de Villa Riva afirmando que la crítica situación que atraviesa el centro educativo, debido a la falta de entrega de los fondos descentralizados, podría llevar a que la escuela colapse en la recta final del año escolar.

El ingeniero Tomás Bautista Evangelista, en representación de los padres, expresó su preocupación ante el impacto que esta situación está generando, señalando que algunos suplidores han suspendido el crédito al plantel, lo que agrava aún más el panorama.

De acuerdo con su denuncia, “no hay agua para el consumo humano”, “escasean los materiales gastables” y hay “falta de insumos de limpieza”, carencias que afectan directamente el desarrollo de la docencia y el bienestar de estudiantes y del personal, precisó Bautista Evangelista.

La Asociación de Padres indica que representantes de la dirección regional y local del Ministerio de Educación de la República Dominicana, Luis Miguel De Camps, asumieron compromisos personales con los suplidores, quienes otorgaron un plazo de dos semanas para regularizar la situación, pero nada han hecho, sostienen.

Entre los firmantes se encuentran José Sierra, Manuel Carrasco, Luisa Mansueta, Miguel Zambrano, Orquídea Rivera, Miguelina de los Santos, Antonio Cordero, Ramón Rojas, Clemente Marmolejos, Luisa de Rivas, Ernesto de Jesús, Claudio de León, Porfirio Adames, Josefa Ruiz, Josefina López, Henry Morales, y Bolívar Mena, entre otros.