Villa Navidad rompe récord y reafirma su liderazgo como gran fiesta familiar del país

Bartolo García

Santo Domingo / Santiago, R.D. – La magia y el espíritu de la Navidad se vivieron a plenitud este 25 de diciembre, cuando Villa Navidad cerró la jornada con un récord histórico de asistencia, al superar las 400 mil personas en sus dos sedes: Santo Domingo y Santiago.

Esta cifra consolida a Villa Navidad como el principal espacio de celebración familiar de la temporada navideña en la República Dominicana, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de familias que buscan compartir momentos especiales en un ambiente seguro y festivo.

Durante los últimos días, niños, jóvenes y adultos han disfrutado de una experiencia única cargada de alegría, tradiciones y valores familiares, reafirmando el carácter inclusivo y cultural del evento.

Villa Navidad ofrece una variada programación pensada para todas las edades, que incluye espectáculos artísticos y musicales, presentaciones culturales, desfiles temáticos y una ambientación monumental que resalta el encanto de la Navidad.

El evento también cuenta con amplias áreas infantiles, juegos, espacios gastronómicos y zonas diseñadas para el disfrute colectivo, permitiendo a las familias crear recuerdos inolvidables en un entorno lleno de color y creatividad.

A partir de este jueves 26 de diciembre y hasta el próximo 5 de enero, Villa Navidad tendrá un atractivo especial con la presencia de Reyes Magos de Oriente, quienes estarán compartiendo con niños y niñas en ambas sedes.

Sus Majestades estarán recibiendo a los más pequeños, escuchando sus deseos y manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas de las festividades navideñas, fortaleciendo el valor cultural y simbólico de estas fechas.

Los organizadores destacaron que Villa Navidad es un evento totalmente gratuito, concebido para el disfrute seguro de toda la familia, con una planificación orientada a la inclusión y el acceso equitativo.

Asimismo, el evento cuenta con una estructura organizativa, logística y un dispositivo de seguridad que garantizan una experiencia ordenada, accesible y agradable para todos los visitantes.

Villa Navidad es posible gracias al respaldo de patrocinadores del sector privado y de instituciones públicas, cuyo compromiso ha sido clave para hacer realidad este proyecto de alto impacto social y cultural.

Este esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado reafirma la importancia de promover iniciativas que fortalezcan la convivencia familiar, la cultura y las tradiciones navideñas en todo el país.

Los organizadores invitaron al público a mantenerse informado sobre la programación diaria a través de las redes sociales oficiales @villanavidad.rd, donde se publican horarios, espectáculos y novedades.

La Villa permanecerá abierta hasta el 6 de enero, brindando a las familias la oportunidad de vivir la experiencia completa y recibir la visita de los Reyes Magos en ambas ciudades.

Villa Navidad abre todos los días de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., con su espectáculo principal a las 8:00 p.m., en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto en Santo Domingo y en el Gran Teatro del Cibao en Santiago.