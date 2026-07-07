Viernes Musicales del Centro León revive la época dorada del merengue

Con la tertulia «100 merengues esenciales de los 80», el Centro León reafirma su compromiso con el estudio, la preservación y la difusión del merengue, el género de mayor arraigo identitario de la República Dominicana. Declarado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016, el merengue sigue vivo en espacios de encuentro, memoria y reflexión como esta iniciativa.

El evento estuvo liderado por el periodista y cronista de arte Máximo Jiménez, quien junto a Awilda Reyes, coordinadora general de Programas Culturales, compartió con los asistentes una cuidadosa selección de sus Crónicas Musicales, una iniciativa que busca celebrar, analizar y debatir el merengue. A través de su narrativa, Jiménez logró evocar las canciones, los artistas emblemáticos y aquellos momentos históricos que definieron el sonido de toda una generación.

Durante el conversatorio, se exploró cómo el merengue de los años 80 logró traspasar fronteras, consolidándose como una fuerza cultural que unificó a los dominicanos tanto en el territorio nacional como en la diáspora.

Ay Mujer, Compañera, Fiesta para dos, fueron algunos de los éxitos que los presentes pudieron bailar, cantar y profundizar de las historias detrás de esas canciones que aún hoy resuenan en cada rincón del país, reafirmando al merengue como el corazón palpitante de la identidad dominicana.