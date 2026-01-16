Víctor “Ito” Bisonó posesionado como nuevo titular del Ministerio de Vivienda

Bartolo García

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este jueves a Víctor Ito Bisonó como nuevo ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), en cumplimiento de la disposición emitida por el presidente Luis Abinader, contenida en el Decreto 3-26.

El acto protocolar se desarrolló en Santo Domingo y marcó el inicio formal de una nueva etapa al frente del MIVHED, institución clave para la ejecución de las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano en el país.

Durante la juramentación, Bautista destacó la capacidad de gestión y la efectividad demostrada por Bisonó en sus funciones anteriores, señalando que la transición en el ministerio se realizará sin afectar la calidad ni el ritmo de los proyectos en ejecución.

El funcionario explicó que el cambio de titular no implica una ruptura institucional, sino la continuidad de una línea de trabajo que ha mostrado resultados positivos en favor de la población dominicana.

Bautista describió a Bisonó como un servidor público responsable, disciplinado y eficiente, cualidades que —afirmó— serán determinantes para dar seguimiento a los programas del MIVHED con el mismo nivel de compromiso demostrado en otras funciones de Estado.

Asimismo, resaltó la labor desarrollada por el ministro saliente Carlos Bonilla, indicando que su gestión concluye con logros significativos y dejando bases sólidas para el fortalecimiento del sector vivienda.

El ministro Administrativo de la Presidencia expresó confianza en que Bonilla continuará aportando su experiencia y conocimientos en futuras responsabilidades al servicio del país.

Al asumir el cargo, Víctor “Ito” Bisonó agradeció al presidente Abinader por la confianza depositada y manifestó que recibe la designación con un profundo sentido de responsabilidad y vocación de servicio.

Bisonó subrayó la importancia del trabajo en equipo y reconoció los avances alcanzados por su antecesor, especialmente en la articulación interinstitucional que ha permitido cumplir los objetivos trazados para el MIVHED.

El nuevo ministro reafirmó su compromiso de respaldar la política pública del Gobierno orientada a garantizar un techo digno para la familia dominicana, como uno de los pilares del desarrollo social.

“Asumo este compromiso con el firme propósito de trabajar con orden, transparencia y enfoque en resultados. Aquí venimos a ejecutar soluciones reales, a escuchar y a cumplir, siempre en equipo y con el bienestar de la gente como prioridad”, expresó Bisonó durante su intervención.

El funcionario señaló que la vivienda digna no solo representa una estructura física, sino una base fundamental para la estabilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias.

Víctor Bisonó cuenta con más de tres décadas de servicio institucional y, desde el año 2020, se desempeñó como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, liderando iniciativas orientadas a la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible.

Con esta designación, el Gobierno reafirma su apuesta por la continuidad, la experiencia y la eficiencia en la gestión pública, en un ministerio estratégico para el desarrollo urbano y social de la República Dominicana.