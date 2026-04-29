Víctor Fadul asegura crisis del costo de vida acelera el regreso del PLD al poder

Bartolo García

Santiago.– El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Fadul, afirmó que el crecimiento que experimenta esa organización política está directamente vinculado al descontento de la población por la situación económica que atraviesa el país y el alto costo de los productos de primera necesidad.

Fadul explicó que durante los recorridos realizados por dirigentes peledeístas en distintas provincias, el principal reclamo de los ciudadanos gira en torno al incremento de precios de alimentos básicos como el huevo, el arroz, la leche, el pollo, el salami y el aceite, lo que ha golpeado fuertemente el presupuesto familiar.

“A mí me preocupa bastante la situación económica y el tema de los precios de los alimentos, porque ese es el reclamo que más estamos escuchando en todas las visitas que estamos realizando”, expresó el dirigente político al referirse a las inquietudes recogidas en diferentes comunidades.

Asimismo, sostuvo que el país ha experimentado un retroceso en áreas sensibles como la salud, la educación y la institucionalidad, lo que, según su criterio, ha generado mayor frustración en la ciudadanía y una creciente búsqueda de alternativas políticas.

El dirigente peledeísta consideró que este panorama ha despertado el interés de muchas personas y líderes comunitarios en integrarse nuevamente al PLD, al entender que esa organización representa una opción real de poder de cara a las elecciones presidenciales del año 2028.

“La sociedad dominicana está desesperada y esperanzada en que llegue rápidamente el año 2028 para que el PLD vuelva a gobernar”, afirmó Fadul, al asegurar que existe una percepción favorable hacia el retorno de esa organización al Gobierno.

También señaló que el proyecto presidencial de Francisco Javier García continúa recibiendo respaldo en distintas demarcaciones del país, incluyendo simpatizantes provenientes de otras fuerzas políticas, consolidándose como una propuesta que, según indicó, podría encabezar el regreso del PLD al poder.