Víctor D’Aza impulsa intercambio municipal en conferencia celebrada en universidad de San Francisco de Macorís

El presidente de la Liga Municipal Dominicana compartió experiencias de gestión junto al alcalde de Lawrence en un espacio de formación y cooperación institucional

Bartolo García

San Francisco de Macorís.– El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, participó en una conferencia magistral celebrada en una universidad de esta ciudad, enfocada en el fortalecimiento de la gestión municipal y el intercambio de buenas prácticas de gobierno local.

El encuentro contó con la participación especial del alcalde de la ciudad de Lawrence, Brian A. DePeña, quien expuso experiencias exitosas desarrolladas en su municipio en materia de administración pública, servicios comunitarios y modernización institucional.

Durante su intervención, D’Aza resaltó la importancia de generar espacios de aprendizaje conjunto entre autoridades locales, académicos y líderes comunitarios, como vía para fortalecer la gobernanza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana subrayó que la cooperación internacional y el intercambio de modelos de gestión permiten adaptar soluciones innovadoras a la realidad dominicana, especialmente en áreas como planificación urbana, participación ciudadana y transparencia.

Por su parte, el alcalde DePeña compartió iniciativas implementadas en Lawrence que han contribuido a dinamizar la economía local, optimizar los servicios municipales y promover una relación más cercana entre las alcaldías y la comunidad.

La actividad reunió a estudiantes, docentes, funcionarios municipales y representantes de la sociedad civil, quienes valoraron el espacio como una oportunidad de formación práctica sobre liderazgo público y desarrollo territorial.

Como parte de la jornada, también se realizó la presentación del libro “Biografía de un Líder, Brian A. DePeña”, escrito por Rafael Santos, donde se recoge la trayectoria personal y política del alcalde, así como su visión de servicio comunitario.

D’Aza destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre la academia y los gobiernos locales, contribuyendo a formar nuevas generaciones comprometidas con una gestión pública eficiente y cercana a la gente.

Finalmente, los organizadores reafirmaron su intención de continuar promoviendo encuentros de este tipo, orientados a consolidar capacidades institucionales y fomentar una cultura de buenas prácticas en los municipios del país.