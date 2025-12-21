Vicepresidenta Raquel Peña fortalece lazos con líderes cristianos del Cibao en encuentro navideño

Bartolo García

Santiago, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, compartió este sábado un almuerzo navideño con líderes cristianos de la región del Cibao, en un encuentro celebrado en la ciudad de Santiago y organizado por el Consejo Regional de Líderes Cristianos Puente de Paz.

La actividad sirvió como un espacio de confraternidad y reflexión, en el que se abordaron los avances logrados por las congregaciones evangélicas en su labor pastoral y comunitaria, así como las metas comunes que comparten con el Gobierno de cara al año 2026.

Durante el encuentro, la vicepresidenta participó en representación del presidente Luis Abinader, reiterando el compromiso de la actual gestión de respaldar las iniciativas que promuevan el fortalecimiento de los valores familiares y la integración social.

Peña destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las iglesias cristianas, señalando que estas juegan un rol clave en la orientación espiritual, la promoción de la paz y la construcción de comunidades más solidarias.

“Vamos a seguir dando seguimiento al trabajo conjunto, porque conocemos el valor del esfuerzo articulado cuando se trata de servir a la gente y de acompañar a las familias”, expresó la vicepresidenta al dirigirse a los líderes presentes.

En su mensaje, también hizo énfasis en la fe como un motor que impulsa la vida pública y comunitaria, resaltando principios como el respeto, la responsabilidad social y el bien común como pilares del desarrollo nacional.

Peña aprovechó la ocasión para compartir un mensaje de unión, paz y esperanza, enmarcado en el espíritu de la Navidad, exhortando a continuar promoviendo la solidaridad y el acompañamiento a los sectores más vulnerables.

Por su parte, el pastor Reverendo De la Cruz informó que durante el año en curso el Consejo Regional ha capacitado a más de 2,500 líderes cristianos en distintas provincias del país, quienes realizan labores de acompañamiento, orientación y consejería familiar.

El líder religioso destacó además que más de 400 parejas han recibido formación en manejo de conflictos, como parte de los programas dirigidos a fortalecer la convivencia y la estabilidad en los hogares.

De la Cruz agradeció de manera especial el respaldo del presidente Luis Abinader, asegurando que ninguna otra administración había mantenido un vínculo tan cercano y permanente con las iglesias cristianas.

En ese sentido, valoró la apertura del mandatario para la celebración del Día Nacional de la Biblia en el Palacio Nacional, considerándolo un gesto de reconocimiento al papel de la fe en la sociedad dominicana.

Durante el almuerzo, el Consejo Regional de Líderes Cristianos Puente de Paz del Cibao entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader por su apoyo al desarrollo integral de la región, distinción que fue recibida por la vicepresidenta Raquel Peña.

La entrega del reconocimiento simbolizó el agradecimiento del liderazgo cristiano al respaldo institucional brindado a programas sociales, educativos y comunitarios impulsados desde el Gobierno.

Como parte de su agenda en Santiago, la vicepresidenta participó más temprano en la tradicional eucaristía de acción de gracias organizada por el Grupo Estrella, reafirmando su compromiso con los distintos sectores productivos, sociales y religiosos de la región.