Vicepresidenta Raquel Peña entrega moderno polideportivo en PUCMM Santiago auspiciado por Banreservas

Bartolo García

Santiago, R.D. – Agosto 2025. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado la inauguración del nuevo polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santiago, obra auspiciada por el Banco de Reservas, como parte de un acuerdo institucional entre ambas entidades.

La vicemandataria destacó que este espacio se convierte en un nuevo punto de encuentro para el deporte universitario y comunitario, al tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la juventud y la promoción de un estilo de vida saludable.

“Esta obra se suma a un esfuerzo amplio en favor del deporte y la juventud que asumimos como un compromiso sin precedentes. Queremos que cada rincón del país cuente con espacios donde se fomente la disciplina, la salud física y la recreación”, afirmó Peña durante el acto.

De su lado, el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, expresó que este proyecto refleja la visión de responsabilidad social del banco y su convicción de que el deporte es una herramienta poderosa para la educación y la formación en valores.

“Apoyar al deporte ha sido una constante de Banreservas. Con esta obra seguimos contribuyendo a que los jóvenes tengan un espacio digno para practicar y crecer, no solo como atletas, sino también como ciudadanos”, expresó Aguilera.

Los trabajos de construcción incluyeron el remozamiento completo de la cancha, reforzamiento de la estructura del techo metálico, graderías y barandas modernas, baños, pintura y espacios auxiliares, abarcando un área de aproximadamente 1,150 metros cuadrados.

El polideportivo incorpora además un tabloncillo certificado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), lo que asegura que cumple con los estándares de calidad requeridos para competencias nacionales e internacionales.

La instalación es multifuncional, apta para baloncesto, voleibol y fútbol sala, así como para eventos deportivos en disciplinas como tenis de mesa, karate, judo, taekwondo y ajedrez, garantizando un uso integral y versátil.

El rector de la PUCMM, padre Secilio Espinal, agradeció el apoyo de Banreservas y resaltó que este tipo de obras responden a la visión humanística y cristiana de la universidad, que busca formar líderes comprometidos con la transformación social.

Espinal indicó además que el nuevo polideportivo se convertirá en un espacio para el bienestar de toda la comunidad universitaria, fortaleciendo la vida estudiantil y promoviendo la convivencia entre jóvenes de diferentes áreas académicas.

Cabe recordar que Banreservas y la PUCMM mantienen una estrecha relación de colaboración. Recientemente, ambas instituciones impulsaron proyectos conjuntos como la apertura del Banreservas Café en Santo Domingo, dirigido a estudiantes universitarios.

La obra cuenta con graderías con capacidad para 444 personas, vestidores con duchas, baños modernos, cuarto eléctrico y de datos, así como áreas de almacenamiento para utilería deportiva, convirtiéndose en una de las infraestructuras deportivas universitarias más modernas del país.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes autoridades gubernamentales, representantes de Banreservas, académicos de la PUCMM, líderes deportivos y estudiantes, quienes celebraron con entusiasmo la entrega de este nuevo espacio.

Con la inauguración de este polideportivo, el Gobierno, la academia y el sector financiero reafirmaron su alianza a favor del deporte y la juventud, consolidando a Santiago como un referente en infraestructura deportiva de calidad en República Dominicana.