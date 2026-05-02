Fuerza del Pueblo despide con honores a dirigente Elvis Ramírez en Santiago

Bartolo García

Santiago.– El Partido Fuerza del Pueblo rindió un emotivo homenaje póstumo al dirigente Elvis Pascual Ramírez, miembro de su Dirección Central, durante un acto de cuerpo presente que reunió a decenas de militantes y líderes políticos en esta ciudad.

El tributo contó con la presencia de dirigentes nacionales y locales, entre ellos José Izquierdo, Altagracia González y Hamlet Otañez, miembros de la Dirección Política, así como Hipólito Martínez, presidente de la Circunscripción 1, y el regidor Odalys Tejada.

Durante la ceremonia, compañeros de partido resaltaron las cualidades humanas y profesionales de Ramírez, a quien definieron como un dirigente disciplinado, comprometido y con una firme vocación de servicio hacia la organización y la sociedad.

Los asistentes realizaron guardias de honor y compartieron testimonios sobre las vivencias y luchas políticas que marcaron la trayectoria del también abogado, politólogo y locutor.

Como parte del reconocimiento a su legado, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santiago anunciaron que inmortalizarán su memoria dedicándole un espacio en la Casa del Pueblo, como símbolo de su aporte al fortalecimiento del partido.

El acto concluyó en un ambiente de respeto y solemnidad, donde militantes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando inspirados en los valores y principios que caracterizaron la vida de Elvis Ramírez.