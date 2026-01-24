Vicepresidenta Raquel Peña encabeza inauguración en Santiago y entrega proyectos hidráulicos con inversión superior a RD$133 millones

Gobierno fortalece gestión del agua en el Cibao Norte con nueva sede del INDRHI y obras de riego

Bartolo García

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró este sábado la nueva sede regional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en la región del Cibao Norte, junto a la entrega de varias obras hidráulicas orientadas a mejorar el riego agrícola y la administración del agua en Santiago y provincias aledañas.

La inversión total destinada a estas iniciativas asciende a RD$133,071,000, recursos que impactan de manera directa a productores agrícolas, comunidades rurales y sistemas de abastecimiento de agua potable, fortaleciendo la seguridad hídrica y productiva del norte del país.

El acto se desarrolló en el nuevo edificio regional del INDRHI, ubicado en el sector Villa Olga, en Santiago, una moderna infraestructura de dos niveles que cuenta con 528 metros cuadrados de construcción, áreas administrativas debidamente equipadas y capacidad para 30 parqueos.

Desde esta sede se ofrecerán servicios técnicos y operativos a las provincias de Santiago, Puerto Plata y Espaillat, lo que permitirá una atención más ágil y cercana a los usuarios del sistema de riego y a las comunidades que dependen del manejo eficiente del recurso agua.

Durante su intervención, la vicepresidenta Raquel Peña resaltó que la inauguración de esta oficina regional representa un avance significativo en la descentralización de los servicios públicos y en la eficiencia de la gestión institucional.

Indicó que una administración del agua más cercana al territorio permite responder mejor a las necesidades de los productores y de las comunidades, especialmente en una región clave para la producción agrícola nacional.

“Con este edificio administrativo damos un paso firme hacia una gestión pública más cercana y eficiente, comprometida con el desarrollo de toda la región norte”, expresó Peña, al reiterar el respaldo del Gobierno a las políticas de uso sostenible del agua impulsadas por el presidente Luis Abinader.

La vicepresidenta subrayó que el agua es un eje estratégico para la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y la calidad de vida de la población, por lo que su manejo responsable constituye una prioridad de Estado.

De su lado, el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, explicó que la apertura de esta sede responde al nuevo esquema de planificación territorial establecido en la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Caba Romano señaló que esta reorganización permite una mejor articulación de los servicios técnicos, administrativos y operativos del INDRHI, alineando la gestión del agua con el ordenamiento y desarrollo del territorio.

Entre las obras entregadas, destacó la rehabilitación de la obra de toma del canal Los Almácigos, que incluyó la construcción de un dique sobre el río Yaque del Norte, en el distrito municipal La Canela, con 80 metros lineales de gaviones.

Esta intervención beneficia de forma directa a unos 200 usuarios de riego dedicados al cultivo de arroz, que trabajan alrededor de 30,000 tareas agrícolas, garantizando un suministro más estable y seguro de agua.

Asimismo, se construyeron muros de gaviones para la protección del canal Ulises Francisco Espaillat, a su paso por el sector Cienfuegos, además de la rehabilitación de tramos de su berma para facilitar el acceso y la operación del sistema.

Estas mejoras impactan a más de 1,150 usuarios de riego que cultivan banano de exportación y otros rubros agrícolas en unas 63,000 tareas, fortaleciendo la productividad y competitividad del sector.

Las obras también contribuyen al abastecimiento de agua potable, ya que los acueductos de Cienfuegos, Villa González y Navarrete se alimentan de este canal, beneficiando a miles de familias de la región.

Adicionalmente, el INDRHI corrigió fugas en diversas juntas del flumen del canal Ms. Bogaert, en La Canela, y construyó muros de gaviones con colchonetas para reforzar suelos afectados por socavaciones.

Estas intervenciones favorecen a más de 9,500 usuarios dedicados a la producción agrícola en aproximadamente 90,000 tareas, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia del riego.

Con la inauguración de la nueva sede regional y la entrega de estas obras hidráulicas, el Gobierno reafirma su compromiso con una gestión integral del agua, orientada al desarrollo productivo, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades del Cibao Norte.