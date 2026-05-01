Federico Reynoso llama a fortalecer la participación ciudadana tras culminar ciclo de charlas sobre democracia

Bartolo García

El director de Medios de la Presidencia, Federico Reynoso, concluyó en Santiago de los Caballeros el ciclo de conferencias “Elecciones en tiempo de democracia”, una iniciativa desarrollada en distintos municipios del Cibao con el propósito de promover la conciencia cívica y el compromiso ciudadano.

El acto de cierre tuvo lugar en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, donde Reynoso presentó un recorrido histórico de 59 años de procesos electorales en el país, abarcando desde 1962 hasta 2024, período en el que se han celebrado 17 elecciones organizadas por la Junta Central Electoral.

Durante su intervención, destacó momentos clave de la historia política dominicana, como las elecciones de 1962 que llevaron al poder al profesor Juan Bosch, y el proceso de 1978 que consolidó la alternancia democrática con el triunfo de Antonio Guzmán.

Asimismo, explicó cómo los procesos electorales han evolucionado a lo largo de las décadas, contribuyendo a la estabilidad institucional y al fortalecimiento de la gobernabilidad, hasta llegar a los comicios más recientes bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

Reynoso también abordó los desafíos que han enfrentado las elecciones, señalando que la polarización política ha sido un factor recurrente que pone a prueba la institucionalidad democrática y la convivencia social.

Uno de los temas centrales de su exposición fue la abstención electoral, la cual definió como una amenaza directa al fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, insistió en la necesidad de fomentar una ciudadanía activa, informada y participativa.

“La democracia se fortalece en las urnas y se debilita cuando la mayoría decide quedarse en casa”, expresó el funcionario, al tiempo que instó a los distintos sectores a promover una mayor participación en los procesos electorales.

En esa línea, propuso la creación de un pacto nacional que involucre a la clase política y a la sociedad civil, con el objetivo de enfrentar el desinterés ciudadano y reforzar los valores democráticos en el país.

El ciclo de conferencias recorrió municipios como Mao, Navarrete, Villa González, San José de las Matas, Tamboril y Puñal, impactando a jóvenes, estudiantes y líderes comunitarios, quienes fueron motivados a involucrarse en la vida política desde una perspectiva ética y responsable.