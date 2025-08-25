Vicealcaldesa de Villa González llama a vivir la Semana Santa con prudencia y oración

Bartolo García

Villa González, RD.– La vicealcaldesa de este municipio, Nidia Méndez, exhortó a la población a vivir esta Semana Santa con profundo respeto y recogimiento, subrayando que no es momento para celebraciones que desvíen el verdadero sentido espiritual de la fecha.

En sus palabras, la funcionaria destacó que la Semana Mayor debe asumirse como un tiempo de oración y reflexión, donde cada ciudadano pueda reencontrarse con los valores de la fe, la familia y la vida comunitaria.

“La más reciente tragedia que ha sacudido a nuestro país nos obliga a hacer una pausa profunda. No es momento de fiestas, sino de oración y de reencontrarnos con los valores que nos hacen humanos”, expresó Méndez con visible preocupación.

La vicealcaldesa manifestó que la sociedad dominicana necesita reenfocar sus prioridades y tomar conciencia sobre la importancia de proteger la vida y actuar con responsabilidad en cada espacio.

De manera especial, hizo un llamado a los residentes de Villa González a ser ejemplo nacional durante estos días santos, destacándose por la paz, el respeto y la prudencia en todas las actividades cotidianas.

“Queremos que Villa González se convierta en un referente de tranquilidad y compromiso ciudadano durante esta Semana Santa”, afirmó.

Asimismo, instó a las familias a cuidar de los niños y jóvenes, evitando los excesos y promoviendo espacios de unidad y reflexión en el hogar.

Méndez aseguró que la Semana Santa debe ser vista como un tiempo para fortalecer el alma y renovar el compromiso con un país más justo, solidario y seguro.

En ese sentido, recordó que la responsabilidad de una comunidad pacífica no solo recae en las autoridades, sino también en cada ciudadano, que con sus acciones diarias puede evitar accidentes y hechos lamentables.

La funcionaria dijo sentirse confiada en que la población de Villa González sabrá conducir estos días con madurez y consciencia.

“Les hablo no solo como servidora pública, sino como madre y mujer de fe. Mi mayor deseo es que cada hogar viva estos días con serenidad y esperanza”, puntualizó.

Finalmente, pidió bendiciones para todas las familias y rogó a Dios que la Semana Santa transcurra en paz, con seguridad y verdadera devoción.

“Que la oración y el respeto a la vida sean el motor de nuestras acciones en esta Semana Santa. Ese es el camino para un mejor municipio y un mejor país”, concluyó la vicealcaldesa.