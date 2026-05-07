Autoridades rescatan a recién nacida abandonada en Jarabacoa

Jarabacoa, R.D.– Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), intervinieron tras el hallazgo de una infante de pocas semanas de nacida en estado de abandono en el paraje Paso Bajito, de este municipio.

Según el informe preliminar, la menor fue encontrada en una zona conocida como “La Pocilga” y trasladada de inmediato al Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.

En el centro de salud, la niña recibió atención médica y fue evaluada por el personal especializado, determinándose que se encuentra en condiciones estables y fuera de peligro.

El caso fue notificado a las autoridades competentes, incluyendo a CONANI y la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes activaron los protocolos de protección correspondientes.

Posteriormente, la infante fue entregada formalmente a CONANI para su resguardo y seguimiento legal, garantizando así su bienestar y protección integral.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables de este abandono y someterlos a la justicia, conforme a la ley.

Con información de Fabio Hernández