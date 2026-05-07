ETED escala posiciones en ranking digital y fortalece servicios al Estado

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) fue reconocida por su avance en transformación digital durante la duodécima edición del Índice de Uso de las TIC e Implementación de Gobierno Digital e Innovación (iTICge) 2025, organizado por la OGTIC.

La institución logró escalar del puesto 18 en 2024 al puesto 14 en 2025, reflejando una mejora sostenida en sus capacidades tecnológicas y en la calidad de los servicios que ofrece al sector público.

Este progreso se evidencia también en el aumento de su puntuación global, que pasó de 57.52 a 63.37 puntos, destacándose avances en áreas clave como servicios en línea y participación ciudadana, donde alcanzó la máxima calificación en su categoría.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, destacó que este reconocimiento reafirma el compromiso institucional con una gestión pública más eficiente, innovadora y orientada a resultados.

Asimismo, señaló que la modernización de los servicios responde a una visión estratégica que busca fortalecer la coordinación interinstitucional y elevar los estándares de la administración pública dominicana.

El galardón fue recibido por directivos del área tecnológica de la empresa, quienes valoraron el trabajo del equipo en la implementación de soluciones que optimizan la articulación del Estado.

Con estos avances, la ETED consolida su papel como actor clave en la transformación digital y energética del país, impulsando una infraestructura moderna que contribuye a un Estado más interconectado, eficiente y resiliente.