República Dominicana logra doble triunfo histórico en premios de competencia del Banco Mundial e ICN

Bartolo García

Manila, Filipinas.– La República Dominicana alcanzó un hito sin precedentes al convertirse en el único país del mundo en ganar dos categorías en el Concurso de Abogacía de la Competencia 2026, organizado por la Red Internacional de Competencia (ICN) y el Banco Mundial.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) fue la institución responsable de este logro, consolidando al país como referente internacional en innovación regulatoria, transparencia y fortalecimiento de mercados competitivos.

Uno de los premios fue otorgado por la creación de la Guía de Prevención y Detección de Colusión en Compras Públicas, una herramienta que incorpora soluciones digitales como el “Semáforo Colusorio” y la aplicación “Analiza tu Pliego”, orientadas a identificar riesgos y promover procesos más transparentes.

Esta iniciativa ha tenido resultados concretos, incluyendo la capacitación de más de 800 servidores públicos y el impulso de investigaciones sobre posibles prácticas anticompetitivas, evidenciando un impacto real en la mejora de la gestión pública.

El segundo reconocimiento fue otorgado por la intervención técnica de ProCompetencia en la modificación de la ley de residuos sólidos, donde la institución alertó sobre posibles riesgos de monopolios y restricciones al mercado.

Este análisis influyó en decisiones institucionales relevantes, incluyendo la revisión parcial de la normativa y acciones ante el Tribunal Constitucional, demostrando la importancia de la abogacía de la competencia en la formulación de políticas públicas.

La premiación se realizó durante la Conferencia Anual de la ICN, que reúne a autoridades de más de 130 países, posicionando a la República Dominicana en el escenario global como un actor clave en la promoción de mercados justos y eficientes.

La presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, destacó que estos galardones validan la capacidad técnica del país y su compromiso con la transparencia, la buena gobernanza y el desarrollo económico sostenible.

Con este doble reconocimiento, la República Dominicana fortalece su imagen internacional y reafirma su apuesta por una economía basada en la competencia, la innovación y la integridad institucional.