Vertrixi Holding rechaza acusaciones sobre exploraciones en áreas protegidas

Bartolo García

Santo Domingo.– La empresa minera Vertrixi Holding negó que esté realizando trabajos de exploración dentro de áreas protegidas de la Cordillera Septentrional, como ha denunciado el Movimiento Cívico No Partidista Tiempo Verde, afirmando que esas acusaciones carecen de fundamentos técnicos, científicos y documentales.

La compañía aseguró que es falsa la afirmación de que opera sin permisos legales en la zona de Diego de Ocampo, precisando que dicha área protegida se encuentra fuera del polígono de concesión autorizado por el Ministerio de Energía y Minas.

“Sería violatorio a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se nos otorgara permiso para explorar dentro de un área protegida”, sostuvo la empresa, al indicar además que no requerirían operar allí debido a que esa reserva no forma parte del área autorizada.

Vertrixi Holding también rechazó las fotografías difundidas por el movimiento ambientalista, afirmando que los equipos mostrados no pertenecen a la empresa ni corresponden a la zona donde realizaron estudios preliminares hasta octubre de 2025. Según indicó, las denuncias forman parte de una narrativa orientada a perjudicar sus operaciones y justificar acciones legales en su contra.

La empresa informó que la concesión de exploración “COBRE EL HOYAZO II” fue otorgada oficialmente mediante la Resolución No. R-MEM-CM013-2024 del Ministerio de Energía y Minas, destacando que han cumplido con todos los requisitos legales, técnicos y ambientales establecidos por las autoridades competentes.

Asimismo, aclaró que las actividades desarrolladas entre julio y octubre de 2025 consistieron únicamente en levantamientos geológicos, recopilación de información técnica y estudios científicos preliminares, asegurando que no realizaron perforaciones ni intervenciones ambientales significativas dentro de áreas protegidas.

Finalmente, Vertrixi Holding afirmó que mantiene comunicación transparente y permanente con el Ministerio de Medio Ambiente y demás instituciones responsables, reiterando su compromiso de operar conforme a las leyes ambientales y mineras vigentes en la República Dominicana. #eljacaguero