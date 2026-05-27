CONEP destaca estabilidad y crecimiento económico impulsados por República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, reconoció los avances económicos y estratégicos alcanzados por la República Dominicana, destacando los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer la competitividad, el crecimiento sostenido y la atracción de inversiones extranjeras.

Durante la celebración del 63 aniversario del CONEP y el Día Nacional de la Empresa Privada, Marranzini afirmó que el país ha logrado posicionarse de manera diferenciada en América Latina gracias a su estabilidad macroeconómica, diversificación productiva y capacidad de generar confianza internacional.

“El mundo sigue mirando a la República Dominicana de una manera distinta y eso no ocurre por casualidad”, expresó Marranzini, al resaltar el crecimiento de sectores estratégicos como manufactura, exportaciones, infraestructura logística, energía, turismo e inversión extranjera.

Celso Juan Marranzini

El empresario destacó además que organismos internacionales como Harvard Growth Lab proyectan a República Dominicana entre las economías con mayor potencial de crecimiento de capital per cápita en la próxima década, siendo la única nación de América Latina y el Caribe incluida en ese grupo.

Asimismo, valoró las gestiones del gobierno de Luis Abinader para fortalecer la relación estratégica con los Estados Unidos y aprovechar las oportunidades derivadas de la reorganización de las cadenas globales de suministro y el crecimiento de industrias como dispositivos médicos, manufactura especializada y servicios tecnológicos.

Marranzini sostuvo que el sector privado dominicano representa uno de los principales motores del desarrollo nacional, indicando que actualmente genera el 85 % del Producto Interno Bruto (PIB), el 90 % de las inversiones y el 86 % de los empleos del país.

Durante el acto también intervino el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, quien aseguró que el futuro de la República Dominicana debe seguir construyéndose sobre la confianza, la libertad de empresa y la generación de oportunidades para todos los ciudadanos, destacando la importancia de los consensos nacionales para impulsar el desarrollo sostenible.

La actividad contó con la participación del presidente Luis Abinader, el conferencista internacional Ian Bremmer, empresarios, funcionarios y representantes de distintos sectores económicos y productivos del país, reafirmando el papel del CONEP como una de las principales organizaciones del empresariado dominicano. #eljacaguero