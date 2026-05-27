ADOMEINT aborda impacto de las enfermedades inflamatorias intestinales en conferencia en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La Asociación Dominicana de Médicos Internistas (ADOMEINT) realizó en Santiago la conferencia “Enfermedades Inflamatorias Intestinales”, como parte de su programa de capacitación y actualización continua dirigido a especialistas de distintas áreas de la medicina.

La ponencia estuvo a cargo de la doctora Verónica Lockward, especialista en gastroenterología, quien explicó que enfermedades como Crohn y colitis afectan cada vez a más pacientes en Latinoamérica y República Dominicana, impactando significativamente su calidad de vida debido a que se trata de padecimientos crónicos.

Durante la actividad, desarrollada en el auditorio del laboratorio Sued y Fargesa, la especialista señaló que estas enfermedades tienen una etiología multifactorial relacionada con factores genéticos, ambientales, la alimentación, la industrialización y cambios en los estilos de vida modernos.

Lockward destacó la importancia del diagnóstico oportuno, explicando que detectar la enfermedad a tiempo permite evitar complicaciones severas como estenosis intestinal, fístulas, cáncer de colon, trombosis y eventos cerebrovasculares asociados a estas condiciones inflamatorias.

Asimismo, enfatizó que el manejo de estos pacientes debe ser integral y multidisciplinario, involucrando no solo al gastroenterólogo, sino también a médicos internistas, especialistas de atención primaria y otros profesionales enfocados en mejorar la calidad de vida del paciente.

La especialista exhortó a los médicos presentes a prestar atención a síntomas recurrentes como dolor abdominal, diarrea y evacuaciones sanguinolentas, recordando que no siempre estos cuadros corresponden a infecciones o parasitosis, sino que podrían ser señales tempranas de enfermedades inflamatorias intestinales.

De su lado, el presidente de ADOMEINT, doctor Víctor Abreu, valoró la importancia de continuar promoviendo espacios académicos y científicos que permitan a los médicos actualizar conocimientos sobre enfermedades cada vez más frecuentes y complejas en la práctica clínica. #eljacaguero