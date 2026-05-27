Clúster Turístico y MITUR impulsan mejoras en La Puntilla y el Anfiteatro de Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata, RD.– La Junta Directiva del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata supervisó el inicio de los trabajos de fortalecimiento en La Puntilla, el Anfiteatro y la Fortaleza San Felipe, en coordinación con el Patronato de estos espacios y el Ministerio de Turismo (MITUR), con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales.

La comisión fue recibida por el arquitecto Manuel Durán, presidente del Patronato de La Puntilla, Anfiteatro y Fortaleza San Felipe, quien encabezó el recorrido de inspección y seguimiento a las obras contempladas dentro del proyecto de revitalización turística y cultural de la zona.

Durante la visita fueron evaluados los avances en la adecuación de caminos internos y perimetrales, así como las nuevas medidas de seguridad implementadas en el anfiteatro. Además, se supervisó la instalación de zafacones y las propuestas de señalización turística e interpretativa diseñadas para orientar mejor a los visitantes.

Las autoridades destacaron que la iniciativa busca fortalecer la infraestructura, funcionalidad y sostenibilidad de estos importantes atractivos turísticos de Puerto Plata, permitiendo ofrecer espacios más organizados, seguros y atractivos para el disfrute de toda la familia.

Asimismo, durante la jornada fue presentada una propuesta estratégica de actividades y dinamización cultural para el anfiteatro, orientada a impulsar una nueva etapa de desarrollo para este emblemático escenario mediante una programación artística y turística permanente.

Con este proyecto conjunto entre el Clúster Turístico, el Patronato y el Ministerio de Turismo, Puerto Plata continúa apostando al fortalecimiento de sus espacios públicos y culturales, consolidando su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos de la República Dominicana. #eljacaguero