Oncoserv impulsa campaña para promover la prevención y el autocuidado femenino

Bartolo García

Santo Domingo.– El Centro de Tratamiento Oncológico Oncoserv lanzó la campaña “Cuidarte es tu mayor acto de amor”, una iniciativa desarrollada en el Mes de las Madres para promover la prevención del cáncer, el autocuidado y la detección temprana de enfermedades entre las mujeres dominicanas.

La campaña surge a partir de la preocupación de especialistas de la institución, quienes aseguran que muchas mujeres llegan a consultas con diagnósticos avanzados luego de postergar durante años sus chequeos médicos por razones económicas, falta de tiempo o por priorizar el bienestar de sus familias sobre su propia salud.

La doctora Laura Mancebo, oncóloga radioterápica de Oncoserv, explicó que aunque algunos tipos de cáncer no pueden prevenirse completamente, sí es posible detectarlos de manera temprana, aumentando significativamente las probabilidades de éxito en los tratamientos y reduciendo terapias más agresivas.

Entre los chequeos preventivos recomendados por la institución figuran el papanicolaou, pruebas de detección del VPH, perfil mamario, análisis de sangre, control de presión arterial y estudios gastrointestinales, especialmente a partir de los 25 años y con mayor seguimiento después de los 40.

La iniciativa también busca visibilizar las dificultades que enfrentan muchos pacientes para acceder a tratamientos oncológicos especializados, principalmente personas de escasos recursos que enfrentan barreras económicas y largos tiempos de espera para recibir atención médica.

En ese sentido, Oncoserv destacó la labor de la Fundación Oncoserv, entidad que ofrece apoyo económico, orientación y acompañamiento emocional a pacientes durante todo el proceso de tratamiento, además de desarrollar jornadas educativas y programas de asistencia comunitaria.

La campaña será desarrollada durante todo el mes de mayo mediante jornadas de evaluación, charlas, contenido educativo en redes sociales y participaciones en medios de comunicación, con el propósito de recordar a las mujeres dominicanas que cuidar su salud también es una manera de proteger y cuidar a quienes más aman. #eljacaguero