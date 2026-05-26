Daniel Rivera escucha necesidades de Jánico en jornada de consultas municipales

Bartolo García

Santiago, RD.– El senador de Santiago, doctor Daniel Rivera, inició un ciclo de consultas municipales en la Sierra de Santiago, con encuentros en Jánico, Sabana Iglesia y Baitoa, como parte de su agenda legislativa y de seguimiento a las principales necesidades comunitarias.

La jornada comenzó en el municipio de Jánico, donde el legislador sostuvo una reunión con autoridades locales, representantes comunitarios y dirigentes sociales para evaluar el nivel de cumplimiento de obras y proyectos incluidos en la Agenda Legislativa Senatorial e impulsados por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Durante el encuentro participaron el alcalde de Jánico, Hilario Fernández; el presidente municipal del PRM, Guillermo Collado; además de ejecutivos de INAPA y representantes de las áreas de agricultura, salud y educación, quienes ofrecieron detalles sobre el avance de distintas iniciativas en beneficio de la comunidad.

El senador Rivera destacó la importancia de mantener un contacto directo con los municipios y comunidades, señalando que la función senatorial también implica fiscalizar, supervisar y acompañar el desarrollo de las obras públicas y los proyectos comunitarios.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades locales y líderes comunitarios para impulsar soluciones que contribuyan al desarrollo de los municipios de la Sierra de Santiago y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Como parte de la agenda desarrollada en Jánico, el legislador realizó recorridos por diferentes zonas territoriales con el propósito de evaluar de manera directa las necesidades existentes y supervisar las obras contempladas para la demarcación.

Con este ciclo de consultas municipales, Daniel Rivera busca fortalecer el vínculo entre el Senado, las autoridades locales y las comunidades, promoviendo una gestión más cercana, participativa y enfocada en atender las prioridades de los municipios de Santiago. #eljacaguero