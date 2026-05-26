Viva Resorts by Wyndham participa en ExpoTurismo Santiago 2026 con novedades para el mercado local

La cadena hotelera llega a la principal feria turística del Cibao, a realizarse el próximo 12 y 13 de junio, con un producto renovado, propuestas especiales y un equipo comercial enfocado en fortalecer alianzas con agencias, operadores y mayoristas del país

Santiago. Viva Resorts by Wyndham anuncia su participación en ExpoTurismo Santiago 2026, una de las principales plataformas de promoción turística de la República Dominicana que será realizada el próximo 12 y 13 de junio, presentando mejoras en su oferta todo incluido para el mercado local y apostando por una hospitalidad más dinámica, gastronómica y experiencial para el viajero actual.

Durante la feria, la cadena exhibirá las recientes actualizaciones implementadas en sus propiedades, orientadas a elevar la estadía del viajero manteniendo la esencia relajada, social y caribeña que distingue a la marca. Entre las novedades destacan una selección ampliada de bebidas premium, cenas a la carta integradas al plan todo incluido y minibar con reposición diaria, incorporaciones pensadas para ofrecer una estancia más completa y conveniente.

“La idea es continuar fortaleciendo nuestra presencia en el mercado turístico mostrando un producto actualizado, con mayor valor agregado y manteniendo tarifas competitivas”, expresó Pedro Pascual, director de Ventas y Marketing LATAM de Viva Resorts by Wyndham.

Uno de los elementos distintivos de la marca continúa siendo Viva Vibe, un concepto que incorpora ambientación social, programación musical y actividades diseñadas para mantener una atmósfera dinámica y cercana durante toda la estadía.

Como parte de su presencia en ExpoTurismo, Viva Resorts by Wyndham promoverá ofertas especiales para Viva Heavens y Viva Tangerine by Wyndham, incluyendo promociones familiares y tarifas competitivas dirigidas al viajero dominicano. El equipo comercial estará disponible en el stand para negociar contratos de grupos y generar acuerdos con agencias de viajes y mayoristas.

La participación en ExpoTurismo Santiago 2026 responde a una estrategia enfocada en consolidar relaciones comerciales con los principales actores de la industria turística nacional, aprovechando uno de los encuentros más relevantes del sector para generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar el posicionamiento de la marca.

La cadena estará representada en la feria por Pedro Pascual, director de Ventas y Marketing para Latinoamérica, junto a las ejecutivas de ventas Rosa González y Cynthia Delgado. El stand estará abierto para medios de comunicación, agencias, operadores y público interesado en conocer las propuestas de la marca.