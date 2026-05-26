EDENORTE realiza más de 11 mil mejoras en alumbrado del cibao

Santiago.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) desplegó una amplia jornada de intervención en el sistema de alumbrado público, ejecutando unas 11,551 acciones de mantenimiento y recuperación de luminarias en las 14 provincias del Cibao durante los primeros cuatro meses del año 2026.

Los trabajos, coordinados desde la Dirección de Distribución y las Gerencias de Mantenimiento de la empresa, abarcaron desde instalación de nuevas luminarias hasta reparación de lámparas averiadas, sustitución de fotoceldas, brazos y componentes eléctricos en distintos sectores urbanos y rurales de la región Norte.

Entre enero y abril fueron instaladas 428 luminarias nuevas, además de la reparación de 6,190 lámparas, una de las acciones de mayor volumen ejecutadas por las brigadas técnicas.

Asimismo, EDENORTE realizó la sustitución de 2,888 fotoceldas, 1,455 lámparas, 589 conectores tipo P-35 y otros componentes esenciales para mejorar el alumbrado público en calles, avenidas y comunidades.

La empresa destacó que solo en el mes de marzo se registró el mayor número de intervenciones, alcanzando 3,413 acciones, mientras que febrero acumuló 3,293 trabajos y enero 2,538.

Las autoridades de EDENORTE explicaron que estas jornadas forman parte de un plan permanente orientado a fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la visibilidad en vías públicas y responder a reportes realizados por comunitarios y juntas de vecinos en distintas provincias del Cibao.

Las brigadas de mantenimiento han trabajado en Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Valverde, Dajabón, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Samaná y Hermanas Mirabal, que se encuentran bajo la cobertura operativa de la distribuidora eléctrica.

La entidad resaltó que muchas de estas intervenciones son realizadas en zonas vulnerables donde la falta de iluminación genera preocupación por hechos delictivos, accidentes de tránsito y dificultades para el desplazamiento nocturno de los ciudadanos.

EDENORTE reiteró que continuará desarrollando operativos de recuperación del alumbrado público como parte de su compromiso de mejorar la calidad del servicio energético y contribuir con espacios más seguros y funcionales para miles de familias del Cibao.