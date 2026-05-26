Abinader anuncia histórica inversión para transformar Boca Chica

Bartolo García

BOCA CHICA.– El presidente Luis Abinader anunció una inversión público-privada superior a los RD$20 mil millones para impulsar la transformación económica, turística y social de Boca Chica, durante la presentación del proyecto turístico Costa Blanca, iniciativa que busca convertir al municipio en un importante polo de desarrollo.

El mandatario destacó que el proyecto representa mucho más que la construcción de nuevas infraestructuras, ya que incluye importantes obras de saneamiento, agua potable y tratamiento de aguas residuales orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes y proteger el medioambiente de la zona.

Como parte del plan, el Gobierno ejecutará, a través del INAPA, una inversión superior a los RD$11 mil millones para la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento y un emisor submarino, con el objetivo de preservar la playa de Boca Chica y garantizar un desarrollo sostenible.

“No hay desarrollo posible en un territorio si no cuidamos aquello que le da vida”, expresó el presidente Abinader, al resaltar la importancia ambiental y económica de las obras anunciadas para el municipio.

El jefe de Estado también informó que los terrenos del antiguo ingenio serán devueltos a la comunidad para la construcción de un gran parque recreativo con áreas deportivas, senderos, anfiteatro y espacios familiares, además de preservar la memoria histórica de Andrés mediante la recreación de la emblemática chimenea del lugar.

Durante el acto, el presidente reconoció la trayectoria de Josefa Castillo Rodríguez, directora ejecutiva del INAIPI, destacando su lucha en favor de Boca Chica durante sus años como diputada. Castillo agradeció el respaldo del mandatario y aseguró que las iniciativas representan una conquista histórica para los munícipes de la zona.

En la actividad acompañaron al presidente Abinader el expresidente Hipólito Mejía; la alcaldesa Carolina Mejía; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; los ministros Eduardo Estrella, Luis Miguel De Camps y Kelvin Cruz, así como ejecutivos del Grupo Vicini y representantes del sector empresarial nacional. #eljacaguero