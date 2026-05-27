Kenia Lora pide fortalecer protección y supervisión en hogares de acogida infantil

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Kenia Lora, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llamó a reforzar de manera urgente los mecanismos de supervisión, atención integral y protección en los centros de acogida infantil, tras expresar preocupación por la muerte de una adolescente en un hogar de paso del Conani.

La también presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia del PLD consideró que los recientes casos de violencia entre menores representan una seria señal de alerta sobre las condiciones emocionales, sociales y familiares que afectan a muchos niños, niñas y adolescentes en el país.

“Estamos frente a una realidad que demanda mayores niveles de prevención, acompañamiento emocional oportuno y una respuesta institucional más efectiva”, expresó Kenia Lora, quien además fue presidenta ejecutiva del Inaipi y directora ejecutiva del Conani.

La dirigente política sostuvo que los procesos de supervisión y evaluación deben abarcar tanto los hogares administrados por el Estado como las asociaciones sin fines de lucro que ofrecen atención residencial y ambulatoria a menores de edad, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, convivencia y atención psicológica especializada.

Asimismo, afirmó que la protección de la niñez no puede limitarse únicamente a programas o asignaciones presupuestarias, sino que requiere personal capacitado, protocolos efectivos de seguimiento y políticas públicas enfocadas en la prevención, la salud mental y el fortalecimiento familiar.

Kenia Lora advirtió que la violencia entre adolescentes evidencia heridas sociales profundas que deben ser abordadas de manera integral, resaltando que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar entornos seguros y oportunidades reales de desarrollo para las familias dominicanas.

Finalmente, reiteró que cada hecho de violencia que involucre a menores debe generar respuestas institucionales oportunas y sostenidas. “No podemos normalizar estas tragedias ni reaccionar únicamente cuando ocurren hechos lamentables”, concluyó. #eljacaguero